Sandra Köhldorfers Weg zur Schwangerschaft war schwierig

Dr. Sandra Köhldorfer (43) ist schwanger – ein echtes Wunder für die Hochzeit auf den ersten Blick-Beziehungsexpertin. Denn wie sie im Interview mit Promiflash verrät, musste sie vorher einiges durchstehen. "Es war ein schwieriger Weg. Es war nach drei Jahren unser dritter IVF-Versuch, direkt nach zwei Fehlgeburten", erklärt sie offen. Die emotionale Belastung sei dadurch so groß gewesen, dass sie und ihr Partner Ryan schon vorhatten, aufzugeben. Sie gaben ihrem Traum vom Kind aber noch eine Chance: "Doch wir hatten noch fünf eingefrorene Blastozysten und entschieden uns für einen letzten Versuch, ohne große Erwartungen. Und dann kam dieses Wunder!"

Die Psychologin befindet sich bereits in der 32. Schwangerschaftswoche und fühlt sich topfit – trotz einiger Herausforderungen: Sie muss wegen eines Präeklampsie-Risikos Blutverdünner und Blutdruckmedikamente einnehmen und ist seit der dritten Schwangerschaftswoche insulinpflichtig. Auch machen Sandra ihre Hände und Füße ein wenig zu schaffen, die hin und wieder anschwellen und schmerzen: "Meinen Verlobungsring musste ich deshalb leider ablegen."

Mit dem Klunker hielt Ryan vor rund zwei Jahren um die Hand der Liebesexpertin an. Und für den Antrag hatte er sich etwas ganz Besonderes überlegt: In einer Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" kam er unangekündigt dazu und ging vor seiner Liebsten auf die Knie. "Sandra, ich liebe dich so sehr! [...] In dieser Sendung gab es schon viele Hochzeiten, aber noch keinen Antrag – bis jetzt. Willst du mich heiraten?", fragte er seine Partnerin, die ihm strahlend "Oh mein Gott, ja!" antwortete.

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer und ihr Partner Ryan

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Dr. Sandra Köhldorfer und ihr Partner Ryan bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

