Sagt "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Sandra Ja?

Wird Dr. Sandra Köhldorfer (41) den Antrag annehmen? In der vergangenen Folge von Hochzeit auf den ersten Blick gab es eine große Überraschung für die Zuschauer. Ryan, der Partner der Expertin, zeigte sich zum ersten Mal im Fernsehen und kündigte an, seiner Liebsten die Frage aller Fragen stellen zu wollen. Nun, im Finale der beliebten Kuppelshow, war es endlich so weit: Der Unternehmer ging vor Sandra auf die Knie – aber hat sie auch Ja gesagt?

Mit seinem unangekündigten Auftauchen sorgte der gebürtige US-Amerikaner für eine große Überraschung bei der Psychoanalytikerin. "Sandra, ich liebe dich so sehr! Du bist toll, wunderschön und meine beste Freundin. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen. [...] In dieser Sendung gab es schon viele Hochzeiten, aber noch keinen Antrag – bis jetzt. Willst du mich heiraten?", richtete sich Ryan an seine Liebste. Diese konnte ihr Glück kaum fassen. "Oh mein Gott, ja!", antwortete Sandra mit einem Strahlen im Gesicht.

Voller Stolz stellte sie anschließend ihren Verlobten den Kandidaten vor und ließ sie zudem einen Blick auf ihren Ring werfen. "Das ist Ryan – wir sind verlobt", freute sich die gebürtige Österreicherin. Der überraschende Hochzeitsantrag sorgte nicht nur bei Sandra für große Emotionen. Auch ihre Kollegin Beate Quinn war von dem Moment zu Tränen gerührt.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Dr. Sandra Köhldorfer und ihr Partner Ryan bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Sandra und ihr Partner Ryan

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Markus Ernst und Beate Quinn bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de