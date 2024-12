Hochschwangere Kim Gloss verzaubert in weißem Glitzerkleid

Kim Gloss (32) schickt funkelnde Weihnachtsgrüße! Die DSDS-Bekanntheit teilt auf Instagram eine Bilderreihe, die ihren Fans einen kleinen Einblick in die vergangenen Tage bietet. In einem weißen Glitzerkleid, das den Babybauch der Hochschwangeren gekonnt in Szene setzt, posiert die Musikerin gemeinsam mit ihrem Mann Alexander Beliaikin vor dem leuchtenden Weihnachtsbaum. Liebevoll hält der Unternehmer die Mutter seiner Kinder im Arm. Zu den Schnappschüssen wünscht Kim: "Frohe Weihnachten und Happy Chanukka."

Weitere Bilder der weihnachtlichen Fotostrecke lassen strahlende Kinderaugen vermuten. Zwar zeigt Kim die Sprösslinge nicht richtig im Netz, aber ein freudiges Lächeln lässt sich dennoch erkennen. Überraschen dürfte das die wenigsten, immerhin türmen sich die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum und sorgten sicherlich für große Freude. Auch an diversen kulinarischen Kleinigkeiten scheint es nicht gemangelt zu haben. Ein Bild zeigt den reichlich gedeckten Tisch mit verschiedenen Salaten und anderen Köstlichkeiten.

Kim ist aktuell mit ihrem dritten Nachwuchs schwanger. Kürzlich gab die 32-Jährige ein kleines Schwangerschaftsupdate und plauderte aus, dass ihr Baby nicht natürlich auf die Welt kommen wird: "Tatsächlich hatte ich dieses Mal den Wunsch, mal eine natürliche Geburt zu durchleben, und habe es bei meinem Arzt angesprochen. Leider ist es in meinem Fall zu gefährlich mit der frischen Kopf-OP." Denn erst im Juni dieses Jahres musste der Influencerin ein Hirntumor entfernt werden.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Dezember 2024

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

