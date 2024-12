Nach Trennung: Teddi Mellencamp verbringt Weihnachten allein

Teddi Mellencamp Arroyave (43), bekannt aus "The Real Housewives of Beverly Hills", hat das Weihnachtsfest in diesem Jahr zum ersten Mal ohne ihren Ex-Mann Edwin Arroyave (47) und die gemeinsamen Kinder Slate, Cruz und Dove verbracht. Auf Instagram teilte die 43-Jährige am 24. Dezember Einblicke in ihren eher unkonventionellen Feiertag und verglich sich humorvoll mit Bridget Jones, der Filmfigur, die für ihr chaotisches Single-Dasein bekannt ist. In einem selbstironischen Video sang die Reality-Darstellerin in ihrem Pyjama den Song "All By Myself", gefolgt von einer Filmszene, in der Renée Zellweger (55) ebenfalls im Pyjama genau diesen Song performt. "Erstes Weihnachten ohne meine Kinder", schrieb Teddi dazu.

Der Realitystar teilte zudem mit seinen Followern, wie er den Tag verbrachte. Sie gönnte sich thailändisches Essen im Wert von 71 Euro, naschte an rohem Keksteig und verschlang neun Folgen der Serie "Lioness". In ihrem Post sendete sie auch liebevolle Worte an andere Eltern, die sich in ähnlichen Lebenssituationen befinden und rief dazu auf, Tipps zum Durchhalten zu teilen. Unterstützung erhielt Teddi von ehemaligen Kolleginnen und TV-Stars wie Tamra Judge, Kyle Richards (55) und Caroline Stansbury, die ebenfalls schwere Phasen in ihrem Liebesleben bewältigen mussten. "Es wird einfacher und jetzt sitze ich wieder mit meinen Kindern und meinem Ex-Mann zusammen und habe ein fantastisches Weihnachtsfest", schrieb Caroline, selbst Mutter und geschieden, unter Teddis Beitrag.

Teddi ist die Tochter des legendären Musikers John Mellencamp (73). Trotz ihres glamourösen Lebensstils in Hollywood legt die dreifache Mutter großen Wert auf Ehrlichkeit, was sie auch bei der Trennung von Edwin bewies. In ihrer öffentlichen Erklärung sprach sie offen von ihren Prioritäten: "Ich wollte keine öffentliche Erklärung abgeben. Aber um meine Familie vor unangemessenen Spekulationen und Gerüchten zu schützen, hatte ich das Gefühl, dass Offenheit, Ehrlichkeit und Verletzlichkeit der beste Weg sind." Die Scheidung von Edwin wurde nur einen Tag vor der öffentlichen Ankündigung im November eingereicht.

Getty Images Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp

Getty Images John Mellencamp, Sänger

