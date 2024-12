Nach Trennung: Kyle Richards wohnt mit TV-Kollegin zusammen

Kyle Richards (55) und Teddi Mellencamp (43) haben inmitten ihrer jeweiligen Ehekrisen beschlossen, sich gegenseitig zu unterstützen. Laut einem Insider der OK! hat Kyle, die Schauspielerin und Reality-TV-Star aus The Real Housewives of Beverly Hills, Teddi eingeladen, bei ihr zu wohnen. Die zwei langjährigen Freundinnen haben sich beide vor Kurzem von ihren Ehepartnern getrennt. Während sich Kyle und ihr Mann Mauricio Umansky (54) nach 27 Jahren Ehe im Juli 2023 getrennt haben, verkündete Teddi ihre Scheidung von Edwin Arroyave (47) im November desselben Jahres.

Kyle erklärte kürzlich in einem Interview bei "Watch What Happens Live", dass sie und Mauricio trotz der Trennung bisher keinen Schritt Richtung Scheidung unternommen haben. "Wir sind gute Freunde und leben unser eigenes Leben", sagte sie. Für Teddi war die Trennung von ihrem Mann, mit dem sie seit 2011 verheiratet war, ebenfalls ein großer Einschnitt. In einem emotionalen Statement auf Instagram sprach sie von den Herausforderungen dieser Phase, betonte aber auch ihren Wunsch, für ihre Kinder stark zu bleiben. Teddi gab zudem in ihrem neuen Podcast "Diamonds in the Rough" bekannt, dass sie derzeit eine neue Bleibe bei ihrer Freundin Kyle gefunden hat.

Die Freundschaft zwischen Kyle und Teddi entwickelte sich über ihre gemeinsame Zeit in der Reality-Show "The Real Housewives of Beverly Hills". Beide haben mehrfach betont, wie wichtig ihnen die gegenseitige Unterstützung sei, besonders in schweren Zeiten. Kyle ist Mutter von vier Töchtern und meistert seit Jahrzehnten das turbulente Leben in der Entertainment-Branche. Teddi ist ihr in vielen Aspekten des Lebens ähnlich: Auch sie jongliert ihre beruflichen Projekte mit den Herausforderungen des persönlichen Lebens. Diese geteilten Erfahrungen haben ihre Freundschaft über die Jahre hinweg nur noch gestärkt und ihre aktuelle Wohnsituation scheint ein weiterer Beweis für das enge Band zwischen den beiden Frauen zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Richards mit Teddi Mellencamp, April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp

Anzeige Anzeige