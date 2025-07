Täter sind entkommen: Einbruch in Teddi Mellencamps Anwesen

Teddi Mellencamp Arroyave (44) und ihr Noch-Ehemann Edwin Arroyave (48) sind nur knapp einem Einbruch entgangen. Die beiden befinden sich Berichten zufolge derzeit in einer schwierigen Phase und waren am Montagabend in ihrem Haus in Los Angeles anwesend, als zwei Personen versuchten, in das Anwesen einzubrechen. Dank des installierten Sicherheitssystems wurde der Einbruchsversuch jedoch sofort erkannt. "Glücklicherweise hat das Alarmsystem funktioniert, die Polizei war schnell vor Ort, und die Täter sind geflüchtet", verriet ein Insider gegenüber Page Six.

Es war nicht der erste Vorfall dieser Art in der Nachbarschaft – Nachbarn der beiden seien kurz zuvor ebenfalls Opfer eines Einbruchs geworden, berichtete TMZ. Obwohl die Beamten unmittelbar nach der Alarmierung eingetroffen seien, gelang es den mutmaßlichen Tätern, zu entkommen. Teddi und Edwin, die beide auf das Sicherheitssystem setzten, meldeten den Vorfall umgehend. Edwin ist als Gründer und CEO eines Sicherheitsunternehmens bekannt und dürfte daher auf die Bedeutung solcher Technik vorbereitet gewesen sein.

Teddi ist vor allem durch ihre Rolle in der Reality-Show "The Real Housewives of Beverly Hills" berühmt. Aktuell durchlebt die TV-Bekanntheit eine schwierige Zeit in ihrem Leben: Die 44-Jährige kämpft derzeit gegen Hautkrebs. In einem Interview mit Glamour sprach Teddi vor wenigen Tagen darüber, wie die Krankheit ihr Leben als dreifache Mutter verändert hat. "Manche Tage packe ich es und bin bei jeder Aktivität dabei, als wäre ich die alte Version von mir. Aber an anderen Tagen schreibe ich einen Plan für sie auf, weil ich es selbst nicht mehr schaffe", erklärte sie offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Teddi Mellencamp bei einem Event im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp im September 2022

Anzeige Anzeige