Carmen Geiss (52) ist ihrem Kind gerade eine wertvolle Ratgeberin. Seit Wochen sieht sich Geissens-Tochter Davina (14) mit einem bösen Shitstorm bei Social Media konfrontiert. Der Grund: Ihre Freundschaft mit Bars and Melody-Star Leondre (16). Die Fans des YouTubers reagieren geschockt und lassen ihren Frust an dem 14-jährigen Mädchen aus. Doch Davina bleibt ganz cool – Mama Carmen sei dank. Davina erklärte im Closer-Interview: "Ich lasse das nicht an mich ran. [...] Shitstorm kenne ich ja von Mama." Die 52-jährige Jetsetterin lebt ihren Töchtern die richtige Gelassenheit im Umgang mit Hatern bereits seit Jahren vor. Im Dezember 2016 sagte sie gegenüber Promiflash: "Ich krieg sehr, sehr schöne Kommentare teilweise und natürlich auch negative Kommentare. Aber ich mein, das hat ja jeder, das muss auch sein. Ich mag auch meine Hater!"



