Sie schmeißen die Schule mit nur 15 Jahren – mit dieser Entscheidung sorgten Lisa und Lena (15) in den vergangenen Tagen für ordentlich Furore. Jetzt dürfen sich die Musical.ly-Twins aber über prominente Rückendeckung freuen: Charlie Lenehan (19) und Leondre Devries (17) vom britischen Duo Bars and Melody stehen absolut hinter ihren deutschen Kolleginnen. Im Interview mit Promiflash betont Charlie auf der Stylorama 2017 in Dortmund: "Ich kann das vollkommen verstehen, ich habe genau das Gleiche getan."



