Elon Musk kauft XXL-Anwesen für seine Patchwork-Familie

Elon Musk (53), der milliardenschwere Tech-Mogul, zieht alle Register, um seine riesige Patchwork-Familie unter einen Hut zu bekommen. Wie die New York Times berichtet, hat Elon kürzlich rund 35 Millionen Euro für zwei Immobilien in Texas hingeblättert, in denen seine drei Ex-Partnerinnen und ihre insgesamt elf Kinder Platz finden können. Grund dafür soll sein, dass der Unternehmer sicherstellen möchte, trotz seines vollen Terminkalenders so viel Zeit wie möglich mit seinen Kindern zu verbringen.

Wie ein Insider gegenüber der Zeitung ausplauderte, soll Elon sich außerdem vorstellen, dass seine Kinder auch in Zukunft nebeneinander wohnen, um mehr gemeinsame Zeit als Geschwister zu verbringen. Quellen berichteten, dass die beiden neu gekauften Häuser nur etwa zehn Minuten Fußweg von einer dritten Villa entfernt liegen, in der sich der Tesla-Gründer regelmäßig aufhalten soll. Seine Kinder stammen aus Beziehungen mit drei verschiedenen Frauen: der Autorin Justine Wilson, der Musikerin Grimes (36) und der Projektmanagerin Shivon Zilis.

Mit Justine, seiner ersten Ehefrau, hat Elon fünf Kinder: die Zwillinge Griffin und Vivian sowie die Drillinge Kai, Saxon und Damian. Vivian, die 2022 ihren Namen und ihr Geschlecht rechtlich änderte, hat sich von ihrem Vater entfremdet und äußerte sich kritisch über ihre Zukunft in den USA. Mit der Sängerin Grimes hatte Elon eine On-Off-Beziehung, aus der drei Kinder hervorgingen: X Æ A-Xii, geboren im Mai 2020, Exa Dark Sideræl, geboren im Dezember 2021 durch eine Leihmutter, und Techno Mechanicus, geboren 2022. Außerdem teilt Elon mit Shivon Zilis die Zwillinge Strider und Azure, die 2021 geboren wurden, sowie ein weiteres Kind, über das keine öffentlichen Details bekannt sind.

Getty Images Elon Musk im September 2020

Getty Images Elon Musk und Sängerin Grimes bei der Met Gala 2018

