Harry und Meghan feierten ruhiges Weihnachten in den USA

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) haben Weihnachten dieses Jahr auf ihre ganz eigene Art gefeiert. Gemeinsam mit ihren Kindern Archie (5) und Lilibet (3) verbrachten die beiden Royals die Feiertage in ihrem Anwesen in Montecito, Kalifornien. Meghan plauderte kürzlich aus, dass es neben einer festlichen Mahlzeit und lustigen Spielen vielleicht auch eine kleine Gesangseinlage mit Gitarre gegeben habe. Traditionell stieß auch Meghans Mutter, Doria Ragland, dazu, sodass das Fest ganz im Zeichen der Familie stand. Anders als früher gab es jedoch keine große Feier mit der royalen Verwandtschaft.

Ein Kontrast zu Harrys früheren Weihnachtsfesten wird dabei immer deutlicher. In seiner Kindheit und Jugend galten die Feierlichkeiten auf Schloss Sandringham als Highlight des Jahres. Gemeinsam mit der königlichen Familie wurden Geschenke am Heiligabend ausgetauscht, Gottesdienste besucht und traditionelle Weihnachtsessen genossen. Auch das jährliche Fasanenschießen am zweiten Feiertag war fester Bestandteil der Bräuche. Seit seiner Hochzeit mit Meghan im Jahr 2018 besuchte Harry jedoch nur ein einziges Mal das traditionelle Weihnachtsfest der Royals in Sandringham, da das Paar seither eigene Traditionen pflegt – fernab des britischen Königshauses.

Die Sussexes legen offenbar viel Wert darauf, ihren Kindern eine warme, familiäre Atmosphäre zu schaffen. Laut königlichen Quellen gestalte Meghan die Feiertage selbst, schmücke das Haus, kümmere sich um den Weihnachtsbaum und backe für die Kleinen – ganz im Sinne amerikanischer Weihnachtstraditionen. Laut Meghan sei es wichtig, dass Archie und Lilibet eigene Erinnerungen an Weihnachten und Thanksgiving zu Hause entwickeln könnten. Ein Wiedersehen mit der königlichen Familie in Großbritannien bleibt derweil aus, obwohl König Charles III. (76) wohl gerne seine Enkelkinder gesehen hätte. Stattdessen wurde das Paar von Harrys Onkel, Charles Spencer, zu Weihnachten eingeladen, lehnte jedoch ab, um die Feiertage in Kalifornien zu verbringen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles mit Kate, George, Charlotte, William und Louis, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige Anzeige