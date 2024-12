Ohne Harry: So feiern die Royals in diesem Jahr Weihnachten

Weihnachten steht vor der Tür – und auch das britische Königshaus bereitet sich schon fleißig auf die Festtage vor. Wie jedes Jahr wird sich die gesamte royale Familie im Anwesen Sandringham einfinden – nur Prinz Harry (40), seine Ehefrau und seine Kinder werden nicht aus Amerika anreisen. Der Sohn von König Charles (76) hat in diesem Jahr nämlich keine Einladung für die Feiertage bekommen. Dafür könnte allerdings Prinzessin Kates (42) Familie diesmal an den königlichen Traditionen teilnehmen. Wie genau die Royals ihre Feiertage verbringen und was Harry stattdessen plant, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

