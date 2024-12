Selfies mit Fans: Prinzessin Charlotte bricht das Protokoll

Prinzessin Charlotte (9) hat beim traditionellen Weihnachtsspaziergang zum Gottesdienst in Sandringham für Aufsehen gesorgt. Der royale Sprössling, der in Begleitung ihrer Eltern Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) sowie ihrer Brüder Prinz George (11) und Prinz Louis (6) war, brach dort kurzerhand das royale Protokoll. Statt wie sonst üblich nur höflich zu grüßen, nahm Charlotte sich die Zeit, um mit einer Besucherin ein Selfie zu machen. Laut Hello! schenkte die Prinzessin der Dame ein strahlendes Lächeln, bevor sie von weiteren Fans Blumen und Schokolade entgegennahm.

Die kleine Prinzessin scheint keine Scheu davor zu haben, sich ab und zu von den strengen Traditionen abzuwenden. Bereits einige Monate zuvor war Charlotte bei der Eras-Tour von Taylor Swift (35) zusammen mit William und George in einer ähnlichen Situation. Während eines Treffens mit der Sängerin posierte sie ebenfalls für ein Foto und strahlte mit einem breiten Lächeln. Laut Entertainment Tonight war dies ein besonders bedeutsames Erlebnis für Charlotte, die ein großer Fan der Musikerin ist. Der Konzertbesuch fiel auf einen besonderen Anlass: den Geburtstag ihres Vaters, der trotz der schwierigen Phase für die Familie, bedingt durch Kates Krebserkrankung, ausgelassen gefeiert wurde.

Dass Charlotte mit ihrer offenen Art aus dem Schatten royaler Konventionen tritt, hat sie vermutlich auch ihrer Familie zu verdanken. Besonders Kate und William scheinen bemüht, ihren Kindern trotz aller Verpflichtungen so viel Normalität wie möglich zu schenken. Während Momente wie das Sandringham-Selfie die strikten Regeln des Hofes ein Stück weit lockern, zeigen sie gleichzeitig, wie sehr Charlotte sich in der Öffentlichkeit wohlfühlt. Diese Stärke erinnert an ihre Großmutter, Prinzessin Diana (✝36), die ähnlich nahbar und herzlich mit der Öffentlichkeit agierte. Es bleibt spannend zu beobachten, wie die Prinzessin ihren ganz eigenen Weg als Royal gehen wird.

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinzessin Charlotte und Prinzessin Diana

