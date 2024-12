Prinzessin Charlotte ähnelte Oma Diana bei Weihnachtskonzert

Prinzessin Charlotte (9) hatte niemals die Möglichkeit, ihre Großmutter Prinzessin Diana (✝36) persönlich kennenzulernen, da diese schon viele Jahre vor ihrer Geburt ums Leben kam. Trotzdem scheint die Tochter von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) deutliche Gemeinsamkeiten mit Diana zu haben. Aufnahmen eines Weihnachtskonzerts am vergangenen Freitag in der Westminster Abbey in London lassen keinen Zweifel daran, dass die kleine Prinzessin den Blick, für den ihre Oma so bekannt war, perfekt übernommen hat. Den Kopf gesenkt, ein ernster Blick und die Augen nach oben hin weit aufgerissen. Eine Mimik, die man von zahlreichen Paparazzi-Fotos aus den 1990er Jahren der verstorbenen Frau von König Charles (76) nur allzu gut kennt.

Wie The Sun berichtet, zeigten sich viele Royal-Fans begeistert über die Ähnlichkeit zwischen Diana und der Neunjährigen. Demnach bezeichneten sie Charlotte als das "Mini-Me von Diana" und bemerkten bei ihr den "ikonischen Seitenblick". Neben der Gestik und Mimik des königlichen Nachwuchses soll sie auch durch eine Leidenschaft stark mit der einstigen Stilikone verbunden sein: Wie bereits ihre Großmutter ist Charlotte wohl ein großer Fan vom Tanzen, dabei hat es ihr vor allem das Ballett angetan.

Die früh verstorbene Diana ist nicht die einzige Vorfahrin, von der das zweite Kind von William und Kate etwas geerbt hat. Offenbar verfügt die Prinzessin über ein besonderes Talent, mit dem einst schon ihre Urgroßmutter, Queen Elizabeth II. (✝96), auf Familienfeiern für ziemlich viel Spaß sorgte. "Ich habe gehört, dass Charlotte von der Königin auch ihre brillante Fähigkeit geerbt hat, prominente Persönlichkeiten zu imitieren", enthüllte der Royal-Experte Phil Dampier im Gespräch mit Hello!.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte bei Trooping the Colour, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte, Juni 2023

Anzeige Anzeige