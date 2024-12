Gloria Glumac geht wegen Post von Ex Nikola an die Decke

Bei Gloria Glumac (32) und ihrem Verflossenen Nikola Glumac (28) kehrt einfach keine Ruhe ein. Die ehemaligen Temptation Island-Kandidaten trennten sich kurz nach ihrer Teilnahme an der Treuetest-Show. Beide sind mittlerweile weitergezogen und haben auch neue Partner: Während Gloria seit einiger Zeit mit Micha durchs Leben geht, ist Nikola vor einigen Wochen für seine Partnerin Kim Virginia Hartung (29) nach Dubai ausgewandert. Eine Altlast wird Gloria aber dennoch nicht los: Nikolas Post. Dass diese immer noch bei ihr abgegeben wird, bringt die Blondine zur Weißglut. "Jetzt frage ich mich, hat er nicht eine Emirates-ID? Hat er nicht gemeint, er hat sich abgemeldet? Wieso zur Hölle schickt dann das Finanzamt, also der deutsche Staat, Briefe nach wie vor hier an meine Adresse? Da würde ich mir mal Gedanken machen, inwieweit er euch da anlügt", schimpft sie in ihrer Instagram-Story.

"Ihr könnt dem Bruder ja mal sagen, dass nach wie vor seine sche*ß Post zu mir kommt, ich jetzt schon öfter die ungeöffneten Briefe wieder zurück zur Post gefahren habe und ich da aber ehrlich gesagt gar keine Lust mehr darauf habe, seine verf*ckte Sekretärin zu spielen und seine sche*ß Post in meinem Briefkasten zu haben", wettert die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin weiter und betont: "Er soll endlich mal sein Leben geregelt kriegen." Für sie sei die ganze Situation einfach nur noch nervig.

Doch nicht nur beim Thema Post scheint das Ex-Paar einfach nicht auf einen Nenner zu kommen: Auch was den Stand ihrer Scheidung angeht, scheinen die beiden unterschiedliche Ansichten zu haben. "Glücklich und offiziell geschieden. [...] Nach langer Zeit konnte ich heute meine Scheidung durchbekommen und meine Vergangenheit hinter mir lassen", schrieb er vor rund drei Wochen auf Instagram. Doch Gloria holte ihren Ex schnell auf den Boden der Tatsachen zurück und stellte klar: "Du hast es lediglich geschafft, nach sechs Wochen, in denen zwei erfolglose Zustellversuche des Gerichts stattgefunden haben, beim Gericht persönlich vorbeizugehen, um meinen Scheidungsantrag zu unterschreiben." Das Verfahren vor Gericht stehe den beiden aber noch bevor.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im Oktober 2023

RTL Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

