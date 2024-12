Wirrwarr: Ist Nikola und Gloria Glumacs Scheidung durch?

Im Jahr 2022 ging Nikola (28) und Gloria Glumacs (32) Ehe in die Brüche. Mittlerweile haben beide Realitystars die neue Liebe gefunden – doch ihre offizielle Scheidung stand noch bevor. Auf Instagram behauptet der Tattoo-Artist, dass er und eine Ex-Frau nun offiziell Geschichte sind. "Glücklich und offiziell geschieden. [...] Nach langer Zeit konnte ich heute meine Scheidung durchbekommen und meine Vergangenheit hinter mir lassen", schreibt der 28-Jährige glücklich zu einem Foto mit seiner neuen Flamme Kim Virginia Hartung (29). Doch offenbar hat Nikola da etwas verwechselt.

Wie Gloria in ihrer Story klarstellt, hat der Scheidungsprozess noch nicht einmal begonnen. "Wir sind immer noch nicht geschieden", macht die Sommerhaus-Kandidatin im Netz deutlich und fügt an Nikola gerichtet hinzu: "Du hast es lediglich geschafft nach sechs Wochen, in denen zwei erfolglose Zustellversuche des Gerichts stattgefunden haben, beim Gericht persönlich vorbeizugehen, um meinen Scheidungsantrag zu unterschreiben." Das Verfahren vor Gericht stehe dem Paar noch bevor, wie Gloria betont.

Gloria und Nikola lernten sich im Jahr 2019 an einem Partystrand in Kroatien kennen und lieben. Nikola zog für die Baden-Württembergerin nach Deutschland und gemeinsam unterzogen sie sich im Jahr 2022 dem ultimativen Treuetest bei Temptation Island. Obwohl beide in der Versuchungsshow standhaft geblieben sind, scheiterte ihre Beziehung kurz darauf. Noch im Oktober desselben Jahres verkündeten sie ihr Liebes-Aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars

Anzeige Anzeige