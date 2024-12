Hannah Kerschbaumer feiert ersten Geburtstag von Sohn Josh

Am 20. Dezember hatte der kleine Sohn von Influencerin Hannah Kerschbaumer (32) Geburtstag – ein ganzes Jahr ist Joshua nun schon auf der Welt. Jetzt teilt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin einen Einblick in die Feierlichkeiten zum Geburtstag ihres Sprosses. Wie sie in einem Videoclip auf Instagram zeigt, gab es keine große, luxuriöse Party für Josh. Stattdessen ließen Hannah und ihr Ehemann Chris es Luftballons für ihren Sohn regnen. Dass sie den Beitrag erst jetzt teilt, hat auch einen Grund. "Ich habe mir lange überlegt, ob ich dieses Video posten soll, da ich so viele riesige Geburtstagspartys von Influencern gesehen habe auf Social Media. Mit Gästen, Torten und vielen Geschenken. Und da habe ich mich wirklich einen Moment schlecht gefühlt, da wir nur mit Baby Joshua im kleinen Rahmen gefeiert haben", erklärt sie ganz offen.

Diese Zweifel sind mittlerweile verflogen. "Aber ich weiß jetzt, dass das Quatsch ist. Joshi hatte mit uns einen tollen ersten Geburtstag, auch wenn es keine Party im großen Stil gab, sondern nur mit Familie, einer Freundin und etwas Ballonregen", schreibt sie überzeugt. Diese Einstellung kommt bei ihren Fans auf jeden Fall sehr gut an. "So schön, dass du zeigst, was 'normal' ist und wie man kindgerecht den ersten Geburtstag feiern kann", lobt ein User in den Kommentaren, während andere schreiben: "Du hast alles richtig gemacht" und "Es muss nicht immer viel sein, damit es schön ist. Es sind die kleinen Dinge im Leben."

Generell zeigt sich Hannah immer sehr positiv und vor allem glücklich auf ihrem Kanal – allerdings gibt es eine Sache, die die Mama aktuell beschäftigt. Sie und ihr Gatte wollen umziehen. Und das auch schon seit einer ganzen Weile – doch das passende Haus für die kleine Familie zu finden, stellt sich als echte Hürde dar. Bereits im November berichteten sie von einem kleinen Rückschlag. Auch vor einigen Tagen gab Hannah erneut bekannt, dass der Umzug immer noch nicht geplant werden kann. "Wir wurden um einen sehr geringen Betrag überboten. [...] Ich stecke meine ganze Hoffnung in 2025. Irgendwann werden auch wir unser Haus finden", meinte sie hoffnungsvoll.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Sohn Josh, Dezember 2024

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Freund Chris

