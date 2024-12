Kylie Jenner bezaubert mit privaten Weihnachtseinblicken

Kylie Jenner (27) hat ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Weihnachtsfest mit ihrem zweijährigen Sohn Aire (2) gewährt. Auf Instagram teilte der Reality-Star eine Serie herzerwärmender Fotos, darunter ein Bild von Aire im Pyjama, der auf einem riesigen braunen Teddybären in der Eingangshalle ihrer Villa in Hidden Hills lag und fröhlich grinste. Zudem zeigte Kylie personalisiertes Geschenkpapier, das die Gesichter ihrer Kinder Aire und Stormi (6) in Weihnachtsmann-Mützen zierte.

Nicht nur Aire stand bei den festlichen Schnappschüssen im Mittelpunkt – Kylie präsentierte auch ein außergewöhnliches Geschenk für ihre Mutter Kris Jenner (69): eine individuell gestaltete Goyard-Handtasche, die mit liebevollen Kinderbildern bedruckt war. Außerdem zeigte Kylie ein glamouröses festliches Outfit, das sie auch bei der alljährlichen Kardashian-Jenner-Weihnachtsfeier trug. Die Festlichkeiten fanden dieses Jahr in Kendall Jenners (29) aufwendig geschmücktem Anwesen in Beverly Hills statt. Aufgrund von Bauarbeiten fiel die Feier in diesem Jahr jedoch bewusst kleiner aus.

Kylie genießt es, ihre Kinder in den Mittelpunkt ihrer privaten Aktivitäten zu stellen. Neben der Mutterschaft etabliert sie sich weiterhin als erfolgreiche Geschäftsfrau mit ihrer Kosmetikmarke Kylie Cosmetics. In ihrem derzeitigen Liebesleben hat die Unternehmerin scheinbar wieder Glück gefunden: Seit einiger Zeit wird ihr eine Beziehung mit dem Schauspieler Timothée Chalamet (29) nachgesagt, mit dem sie immer wieder zusammen gesichtet wurde. Weihnachten ist für Kylie offensichtlich ein Anlass, Familie und Traditionen zu feiern und gleichzeitig einen kleinen Einblick in ihr luxuriöses Leben zu geben.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Aire Webster an Weihnachten 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Weihnachtsgeschenk an Kris Jenner

Anzeige Anzeige

Anzeige