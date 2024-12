So luxuriös leben TV-Stars Carmen und Robert Geiss in Dubai

Carmen (59) und Robert Geiss (60) genießen den Winter in der Luxus-Metropole Dubai. "Für uns ist das Leben in Dubai fast so wie sonst überall auf der Welt. Wir machen hier unser Ding, aber halt alles bei angenehmen 30 Grad", erzählten sie im Interview mit Bild. Während Carmen mit ihrer neu gegründeten Immobilienfirma Geissens Real Estate beruflich durchstartet, zeigt sich Robert fasziniert von der Dynamik und dem Lifestyle der Metropole. Die beiden verbringen ihre Tage inmitten von Traumhäusern, schicken Restaurants und atemberaubenden Luxuskarossen, die das Stadtbild prägen.

Obwohl die Geissens weltweit mehrere Residenzen besitzen, darunter in St. Tropez, Monaco und Valberg, empfinden sie Dubai immer mehr als einen zentralen Fixpunkt ihres Lebens. Ihre Leidenschaft für den Jetset bleibt jedoch ungebrochen – derzeit arbeiten sie an neuen Traumhäusern in Dubai und Südfrankreich, wobei Robert die Baufortschritte persönlich überwacht. Der Millionär schwärmt insbesondere vom "Bling-Bling-Luxus" der Wüstenmetropole: "In Dubai siehst du viele Mega-Autos wie Ferrari, Lambo und Porsche – das gehört hier einfach dazu", sagt er. "Hier brauchst du schon Geld, um gut zu leben." Carmen ergänzt mit einem Augenzwinkern, das es für sie nichts Ungewöhnliches sei, "jeden Tag zweimal essen zu gehen, oft mit Freunden oder neuen Bekannten."

Trotz ihrer Begeisterung für Dubai bleibt Carmens Herz besonders an Monaco hängen, das sie nach 30 Jahren noch immer als ihr echtes Zuhause betrachtet. Dort hat das Reality-TV-Pärchen mit ihren Töchtern Davina (21) und Shania (20) lange Jahre verbracht und sich ein glamouröses Leben aufgebaut. Zwischen Jetset, Familienleben und beruflichen Meilensteinen scheinen sich beide Persönlichkeiten perfekt ergänzt zu haben. Während Carmen als kreative Unternehmerin immer wieder neue Geschäftsideen entwickelt, ist Robert als Pragmatiker und Liebhaber von Design und Fortschritt in der Welt zu Hause. Ihre Erlebnisse dokumentieren sie auch weiterhin mit viel Humor und Luxus in ihrer Reality-Show Die Geissens.

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss und seine Tochter Shania

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Reality-TV-Bekanntheit

