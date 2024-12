Fans sauer: Die Geissens verkaufen jetzt Dubai-Schokolade

Carmen Geiss (59) und ihr Ehemann Robert Geiss (60) haben in ihrem Online-Shop ein besonderes neues Produkt vorgestellt: die exklusive Dubai-Schokolade des Herstellers Fex Desserts. Die Reality-TV-Stars kündigten auf Carmens Instagram-Account an, dass die limitierte Pistazien-Schokolade mit Engelshaar nun auch bei ihnen erhältlich sei. Mit diesem Angebot möchten die Geissens ihren Fans eine außergewöhnliche Leckerei anbieten und den aktuellen Hype um die beliebte Süßigkeit nutzen.

Der stolze Preis der Schokolade sorgt jedoch für gemischte Reaktionen unter den Fans. Eine 190-Gramm-Tafel kostet in ihrem Shop 29,90 Euro, was einem Kilopreis von über 157 Euro entspricht. Zum Vergleich: Im Internet liegt der Durchschnittspreis für 100 Gramm dieser Schokolade bei etwa 15 Euro, teilweise auch darunter. In den Kommentaren auf Instagram äußern einige Follower Kritik. So fragt ein Nutzer: "Muss man auf jeden Trend aufspringen?" Ein anderer kommentiert: "Ihr macht auch mit allem Geld. Ist echt traurig, wie ihr die Leute ausnehmt." Dennoch gibt es auch positive Rückmeldungen. Einige Fans freuen sich über das neue Produkt und schreiben Kommentare wie "Lecker" oder "Das ist toll und ich wünsche euch einen schönen Tag."

Trotz der unterschiedlichen Reaktionen scheint das Interesse an der Schokolade groß zu sein, denn die Tafeln sind bereits ausverkauft. Die Geissens überraschen ihre Anhänger immer wieder mit neuen Geschäftsideen. Neben ihrer erfolgreichen TV-Sendung Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie haben Carmen und Robert sich als Unternehmer etabliert. Robert, auch bekannt als Roberto Geissini, und seine Frau bieten in ihrem Online-Shop verschiedene Produkte an: von Modeartikeln bis hin zu exklusiven Lifestyle-Produkten. Die beiden teilen regelmäßig Eindrücke aus ihrem luxuriösen Leben in den sozialen Medien und zeigen sich dabei gerne mit ihren Töchtern Davina (21) und Shania (20).

Instagram / davinageiss Carmen, Davina und Robert Geiss, Mai 2024

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss

