Wendy Williams zofft sich mit Betreuern wegen E-Rollstuhl

Wendy Williams (60) erlebte letzte Woche in Miami eine enttäuschende Situation mit ihrem Pflegeteam: Nach einem Restaurantbesuch sollten ihre Betreuer für eine reibungslose Heimreise sorgen, was offenbar nicht ganz zur Zufriedenheit der ehemaligen Moderatorin gelang. In einem Video, das von einem Crewmitglied des Podcasts "We In Miami" aufgezeichnet und jetzt via Instagram veröffentlicht wurde, ist Wendy deutlich verärgert zu sehen. Sie klagt darin lautstark, ihre Betreuer hätten den für sie sehr wichtigen Elektro-Rollstuhl unbeaufsichtigt an der Straße stehen gelassen und kein passendes Auto für ihre Abholung bereitgestellt. "Wenn sie schon Geld mit mir verdienen, sollen sie gefälligst auch ihren Job richtig machen", schimpft die US-Amerikanerin aufgebracht.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem Wendy die Studienabschlussfeier ihres Sohnes Kevin Hunter Jr. (24) an der Florida International University besucht hatte. Fotos der feierlichen Zeremonie, die TMZ vorliegen, zeigen Wendy strahlend und sichtlich gerührt, als sie ihren einzigen Sohn in der traditionellen blauen Abschlussrobe auf der Bühne beobachtete. Zu diesem Zeitpunkt ahnte wohl noch niemand, dass der Tag für die 60-Jährige so unschön enden würde.

Wendys gesundheitlicher Zustand ist seit 2022 immer wieder Gegenstand öffentlicher Spekulationen. Wie TMZ berichtete, wurden bei der ehemaligen Moderatorin von "The Wendy Williams Show" 2023 Sprachstörungen und Demenz diagnostiziert, weshalb sie heute auf ihren elektrischen Rollstuhl angewiesen ist. Seither hat sich Wendy weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und auch ihre ikonische Talkshow im Juni 2022 beendet, nachdem sie 13 Jahre lang zahlreiche Zuschauer begeistert hatte. In ihrer Blütezeit setzte sie als unerschrockene Moderatorin Maßstäbe, indem sie Promi-Interviews mit besonders frechem Charme führte – eine Ära, an die viele Fans bis heute gern zurückdenken.

Getty Images Kevin Hunter Jr. mit seiner Mutter Wendy Williams

Getty Images Wendy Williams in Hollywood, Kalifornien

