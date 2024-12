Kranke Wendy Williams feiert Collegeabschluss ihres Sohnes

Die ehemalige TV-Moderatorin Wendy Williams zeigt sich aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes eigentlich nicht so oft in der Öffentlichkeit. Doch zu dem Collegeabschluss ihres Sohnes Kevin (24) Hunter Jr. erschien sie an der internationalen Universität in Florida. Auf Bildern, die TMZ vorliegen, strahlte sie am Donnerstag in einem schwarzen Pailletten-Kleid. Elegant fuhr die 60-Jährige mit einem unterstützenden Rollator über das Universitätsgelände in Miami. Zu ihrem Kleid kombinierte sie Chanel-Sneaker und silberne Accessoires.

Seit 2023 leidet die Talkshow-Bekanntheit unter frontotemporaler Demenz und Aphasie. Erst im November gab ihr Vormund, Anwältin Sabrina Morrissey, preis, dass sie "kognitiv beeinträchtigt und dauerhaft handlungsunfähig" aufgrund ihrer Erkrankung sei. Ihr Sohn gab in der Dokumentation "Where is Wendy Williams?" preis, weshalb seine Mutter erkrankt sei. "Die Ärzte haben erklärt, dass sie so viel getrunken hat, dass sich das auf ihren Kopf und ihr Gehirn ausgewirkt hat. Ich glaube, sie sagten, es sei eine alkoholbedingte Demenz", betonte der 24-Jährige.

Die zweiteilige Verfilmung handelt von ihrem schlechten Gesundheitszustand und dem Kampf gegen ihre Alkoholprobleme. Die Veröffentlichung im Februar dieses Jahres sorgte für einen Rechtsstreit mit der Produktionsfirma A&E Networks. In einer Klage, die Page Six vorliegt, behauptet ihr Vormund, dass die Produzenten Wendy in erniedrigender Weise für eine höhere Gewinnspanne dargestellt hätten. Trotz des großen Erfolgs wurde die TV-Bekanntheit nur mit umgerechnet 74.250 Euro ausgezahlt. Das passte der Anwältin gar nicht: "Dies ist eine läppische Summe für die Verwendung von hochgradig invasivem, demütigendem Filmmaterial, das sie in den verwirrenden Qualen der Demenz zeigt." Sie forderte daraufhin einen Schadensersatz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Hunter Jr. und Wendy Williams im Oktober 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige