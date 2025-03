Klare Worte: Wendy Williams kritisiert ihre Vormundschaft

Die frühere Talkshow-Moderatorin Wendy Williams (60) äußert sich in einem Interview bei "The View" mit deutlichen Worten zu ihrer laufenden Vormundschaft. Wendy, die per Telefon an der vorab aufgezeichneten Sendung teilnahm, berichtet nicht nur über ihren jüngsten Krankenhausaufenthalt, sondern auch über ihre Versuche, ihre Unabhängigkeit zurückzugewinnen. Dabei kritisiert sie sowohl ihre rechtliche Betreuerin Sabrina Morrissey als auch den zuständigen Richter scharf. "Ich brauche einen neuen Vormund, dann komme ich aus dieser Vormundschaft heraus", betont Wendy, die ihren aktuellen Zustand als ungerecht bezeichnet.

Im Verlauf des Gesprächs weist Wendy erneut die Vorwürfe ihrer "Unzurechnungsfähigkeit" zurück, die als Grundlage ihrer Vormundschaft im Jahr 2022 dienten. Sie erklärt, es sei ihre eigene Entscheidung gewesen, kürzlich eine unabhängige psychiatrische Untersuchung in einem Krankenhaus durchzuführen. Auf die Frage, wie sie optimistisch bleibe, gibt sie keine genaue Antwort, spricht jedoch über ihre persönlichen Erinnerungsstücke – etwa ihren ikonischen lila Sessel, der aktuell eingelagert sei, aber in ihrem künftigen Apartment wieder einen Platz finden solle. Zuschauer der Sendung schildern, dass Wendy im Interview klar und selbstbestimmt wirkt, auch wenn das Gespräch zwischendurch emotional gewesen sei.

Die ehemalige Gastgeberin der "Wendy Williams Show" kämpft seit Jahren mit gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen. 2018 wurde bei ihr die Autoimmunerkrankung Morbus Basedow diagnostiziert und 2022 folgte die gerichtliche Ernennung einer Vormundschaft aufgrund einer angeblichen Demenzerkrankung. In früheren Interviews kritisierte Wendy ihr Leben in einer betreuten Wohneinrichtung als einschränkend und verglich es mit einem "Gefängnis". Auch ihre offenen Worte zu Alkoholabhängigkeit und schwierigen Lebenskapiteln haben sie stets polarisierend und gleichzeitig nahbar gemacht. Fans hoffen weiterhin, dass es der Moderatorin gelingt, Kontrolle über ihr Leben zurückzuerlangen – genauso, wie sie es sich wünscht.

Getty Images Wendy Williams im Jahr 2017

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

