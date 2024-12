Das machten die "Kevin – Allein zu Haus"-Eltern beruflich

Fast 35 Jahre nach der Veröffentlichung des Kultfilms Kevin – Allein zu Haus hat Regisseur Chris Columbus (66) ein spannendes Detail zur Geschichte der McCallister-Familie enthüllt. In einem Podcast des Magazins Hollywood Reporter verriet Chris, dass er damals gemeinsam mit Drehbuchautor John Hughes (74) die Berufe von Kevins Eltern Kate und Peter diskutiert hatte. Im Film macht das wohlhabende Ehepaar nicht nur mit ihrer prächtigen Villa im Vorort von Chicago, sondern auch mit einer teuren Reise nach Paris mächtig Eindruck. Nun ist klar: Kate McCallister war laut Chris als erfolgreiche Modedesignerin tätig.

Einen Hinweis auf Kates Beruf gibt es direkt im Film, obwohl er leicht zu übersehen ist: Kevin benutzt im Keller der Familie Schaufensterpuppen, um die Einbrecher Harry und Marv zu täuschen – ein Detail, das laut Chris bewusst eingebaut wurde. Peter McCallister hingegen soll in der Werbebranche gearbeitet haben, auch wenn Chris sich hier nicht mehr ganz sicher war. Was der Vater jedoch nicht war, stellte der Regisseur mit Nachdruck klar: "Obwohl es in Chicago damals viel organisiertes Verbrechen gab, war Peter definitiv kein Verbrecher." Damit widersprach er den Verschwörungstheorien mancher Fans, die aufgrund des Wohlstands der Familie spekulierten, Peter könne in kriminelle Machenschaften verwickelt gewesen sein.

Catherine O'Hara (70) und der 2017 verstorbene John Heard (✝72), die Kevins Eltern Kate und Peter verkörperten, bleiben unvergessene Figuren der Weihnachtsfilmgeschichte. Catherine, die heute vor allem durch ihre Rolle in der Serie "Schitt's Creek" bekannt ist, erhielt mehrfach Auszeichnungen für ihre schauspielerischen Leistungen. Das Haus der McCallisters, das eine zentrale Rolle im Film spielt, zieht auch Jahrzehnte nach Drehschluss noch Fans an und ist mittlerweile zu einem echten Pilgerort für Liebhaber von "Kevin – Allein zu Haus" geworden.

"Kevin – Allein zu Haus", 1990

United Archives GmbH John Heard und Catherine O'Hara in "Kevin – Allein zu Haus"

