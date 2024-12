Neue Geheimnisse zum Film "Kevin – Allein zu Haus" enthüllt

Vor über 30 Jahren verzauberte der Film Kevin – Allein zu Haus Millionen von Zuschauern weltweit und wird bis heute als ein essenzieller Weihnachtsklassiker angesehen. Der Regisseur Chris Columbus (66) hätte jedoch beinahe gar nicht bei diesem Projekt Regie geführt. Ursprünglich war er für den Film "National Lampoon's Christmas Vacation" vorgesehen, doch die Zusammenarbeit mit dem damaligen Hauptdarsteller Chevy Chase (81) gestaltete sich schwierig, sodass Chris den Job aufgab. Kurz darauf erhielt er vom Produzenten John Hughes (74) das Skript für "Home Alone" – ein Glücksgriff, wie sich später herausstellte.

Hauptdarsteller Macaulay Culkin (44), der in seiner Rolle als gewiefter Kevin McCallister zum Star avancierte, hatte von Anfang an Schöpfer John auf seiner Seite. Um jedoch fair zu bleiben, ließ Regisseur Chris über 200 Kinder vorsprechen, bevor er den bereits vorab favorisierten Macaulay auswählte. Der hatte es bei den Dreharbeiten nicht immer leicht: Während sein Schauspielkollege Daniel Stern eine freundschaftliche Beziehung zu ihm pflegte, hielt Joe Pesci (81) den Nachwuchsstar absichtlich auf Abstand. Beide spielten die Fieslinge im Film und Macaulay sollte eine realistische Angst vor Joes Charakter haben. Joe und Daniel vereinte aber nicht nur das Spielen der Bösewichte. In einem Interview mit Rule Forty Two verriet Daniel, wie er einst mit Joe am Set eines anderen Films viel zu lachen hatte, was ein verbindendes Ereignis für ihre spätere Zusammenarbeit war.

Noch heute besteht zwischen den Schauspielern eine enge Verbindung. Macaulay und seine Film-Mutter Catherine O'Hara (70) trafen sich 2013 nach langer Zeit wieder. Macaulay erzählte gegenüber E! News: "Ich hatte sie seit Ewigkeiten nicht gesehen, und als ich sie sah, rief ich 'Mama!', und sie antwortete mit 'Sohn!'." Der Film prägt das Leben der Schauspieler noch heute – wie Daniel erzählte, sei er sogar im Irak von Kindern erkannt worden, die ihn als Marv begrüßten. "Dieser Film ist überall", sagte Daniel. Dabei wäre "Kevin – Allein zu Haus" fast nicht entstanden: Nach Budgetstreitigkeiten zwischen Warner Bros. und dem Produktionsteam griff 20th Century Fox ein und realisierte den Film, der weltweit über 476 Millionen Dollar einspielte. Die gemeinsamen Erlebnisse am Set, die improvisierten Szenen und die kreativen Ideen der Schauspieler haben "Kevin – Allein zu Haus" zu dem gemacht, was er heute ist – ein zeitloser Klassiker, der Generationen von Fans begeistert.

Die zwei Ganoven aus "Kevin – Allein zu Haus"

ActionPress Der Cast von "Kevin – Allein zu Haus"

