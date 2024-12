Robert De Niro lehnte diese ikonische Bösewicht-Rolle ab

Fast wäre Kevin – Allein zu Haus ein ganz anderer Film geworden. Wie nun bekannt wurde, war ursprünglich Robert De Niro (81), bekannt aus Filmen wie "Taxi Driver" und "The Godfather", für die Rolle des Einbrechers Harry Lime im Gespräch. Der Kultklassiker aus dem Jahr 1990, der Macaulay Culkin (44) in der Hauptrolle zum Kinderstar machte, war mit Joe Pesci (81), Daniel Stern und weiteren Stars wie John Candy (✝43) und Catherine O'Hara (70) besetzt. Doch bevor Joe die Rolle übernahm, gab es interne Gespräche, Robert zu verpflichten. Regisseur Chris Columbus (66) bestätigte gegenüber Mirror: "Es wurde intern ein bisschen darüber gesprochen." Robert lehnte jedoch ab.

Die Suche nach einem Harry Lime verlief weiter, und auch Komiker Jon Lovitz wurde die Rolle angeboten. Doch dieser sagte ab und erklärte später, es habe an seiner fehlenden Begeisterung gelegen, "zweite Geige zu einem Kind" zu spielen. Rückblickend bereute er diese Entscheidung, denn die Komödie wurde zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Schließlich wurde Joe, der im selben Jahr einen Oscar für "Goodfellas" gewann, für die Rolle verpflichtet – ein Glücksgriff für die Produktion. Auch die Besetzung von Daniel als Marv verlief nicht ohne Hindernisse: Ursprünglich galt er für das Studio als zu teuer, doch Chris überzeugte die Verantwortlichen schließlich nach einem fehlgeschlagenen Screen-Test mit einem anderen Schauspieler, Daniel doch zu engagieren.

Für Joe war "Kevin – Allein zu Haus" eine Premiere im Comedy-Bereich, und die Rolle des Harry sollte zu einer seiner ikonischsten Figuren werden. Die Chemie zwischen Joe und Daniel war ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Films und wurde zwei Jahre später in der Fortsetzung "Kevin – Allein in New York" erneut auf die Probe gestellt. Robert hingegen ist dafür bekannt, hauptsächlich in ernsteren Rollen aufzutreten, obwohl er in späteren Jahren auch in Komödien wie "Reine Nervensache" und "Meine Braut, ihr Vater und ich" sein komödiantisches Talent bewies. Es bleibt eine spannende Fußnote in der Filmgeschichte, was hätte sein können, wäre einer der größten Dramen-Schauspieler aller Zeiten Teil dieses Familienfilm-Klassikers gewesen.

Anzeige Anzeige

Collage: United Archives GmbH, Getty Images Collage: Joe Pesci als Harry Lime und Robert De Niro

Anzeige Anzeige

Die zwei Ganoven aus "Kevin – Allein zu Haus"

Anzeige Anzeige

Anzeige