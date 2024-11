So wenig bekam Macaulay Culkin für "Kevin – Allein zu Haus"

Kevin – Allein zu Haus ist einer der absoluten Weihnachtsklassiker. Hauptdarsteller Macaulay Culkin (44) wurde mit der Komödie zu einem Weltstar, allerdings machte ihn der Streifen nicht zum Millionär. "Als Macaulay Culkin den Film gedreht hat, wusste niemand, dass es so ein krasser Erfolg werden würde. Er hat nur 100.000 Dollar damit verdient", berichtet der Society-Experte Rob Shuter im RTL-Interview. Umgerechnet musste sich der Kinderstar also mit einem Gehalt von 95.000 Euro zufriedengeben. Auch dafür, dass der Film jedes Jahr im Fernsehen wiederholt wird, erhalte der Blondschopf keinen Cent.

Nach dem Riesenerfolg des ersten Films wurde Macaulay für "Kevin – Allein in New York" deutlich besser bezahlt. Knapp 4,3 Millionen Euro ergatterte der Schauspieler für seine Rolle als cleverer Kevin McCallister. Auch sein Kollege Daniel Stern, der den Einbrecher Marv verkörperte, konnte sein Gehalt deutlich verbessern. In seiner Autobiografie "Home and Alone" verriet er: "Ich wusste, dass sie den Film nicht ohne mich machen konnten." So gelang es dem Nebendarsteller, nach harten Verhandlungen 1,4 Millionen Euro plus ein Prozent der Einnahmen für sich herauszuhandeln.

Nach seinen Erfolgen als Kinderschauspieler machte Macaulay jahrelang vermehrt mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Drogen- und Alkoholexzesse prägten seine Zeit als junger Erwachsener. Inzwischen hat sich der 44-Jährige wieder gefangen und genießt ein ruhigeres Leben mit seiner Ehefrau Brenda Song (36). Gemeinsam mit der "Zack & Cody"-Berühmtheit hat der gebürtige New Yorker zwei Söhne. Als er Ende des vergangenen Jahres mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt wurde, bedankte er sich bei ihr mit den Worten: "Du hast mir meine ganze Bestimmung gegeben. Du hast mir eine Familie geschenkt."

Getty Images Daniel Stern, Schauspieler

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler, mit seiner Familie

