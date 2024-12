So stehen "Kevin – Allein zu Haus"-Stars heute zu dem Film

Mehr als 30 Jahre ist es her, dass der Weihnachtsklassiker Kevin – Allein zu Haus mit Macaulay Culkin (44) in der Hauptrolle erschien. In der Rolle des Kevin McCallister spielte sich der einstige Kinderstar in die Herzen der Menschen. In einem Interview mit dem Magazin Us Weekly 2019 verriet Macaulay, dass er zwischen November und Januar zehnmal häufiger erkannt wird als im Rest des Jahres. "Weihnachten ist meine Zeit des Jahres", sagte er und scherzte über seinen anhaltenden Ruhm.

Die ständige Präsenz des Streifens im Fernsehen sei ein "schöner Fluch und kniffliger Segen" zugleich, sagte Macaulay weiter. Auch seine Filmmutter Catherine O'Hara (70) äußerte sich in der Vergangenheit positiv über ihre einstige Mitwirkung an dem Film. Im Gespräch mit dem Star sagte sie 2015, sie sei "dankbar, Teil des Weihnachtsrituals von jemandem zu sein." Interessanterweise pflegen viele der damaligen Schauspielkollegen bis heute den Kontakt. So hielt Catherine im Dezember 2023 die Laudatio bei der Verleihung des Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame für den 44-Jährigen. Ein Jahr später kamen einige der Schauspieler, die im Film die Geschwister und Cousins von Macaulay spielten, zu einem Treffen in New Jersey zusammen. Devin Ratray (47), Kristen Minter, Michael Maronna, Angela Goethals und Jed Cohen ließen sich dabei mit einem Pappaufsteller von Macaulay ablichten.

Die Komödie "Kevin – Allein zu Haus" sowie die Fortsetzung "Kevin – Allein in New York" von 1992 gelten nach wie vor als Kultfilme, die für die Fans ein festes Ritual während der Weihnachtszeit geworden sind. Macaulay feierte in diesen Filmen die größten Erfolge seiner Karriere. Der ikonische Soundtrack wurde von dem US-amerikanischen Komponisten John Williams (92) kreiert und wurde im Jahr 1991 für einen Oscar nominiert.

Getty Images Macaulay Culkin bei den American Music Awards 2018 in Los Angeles

ActionPress Der Cast von "Kevin – Allein zu Haus"

