Hohe Summe: "Kevin – Allein zu Haus"-Anwesen ist verkauft

Das ikonische Haus aus dem Filmklassiker "Kevin – Allein zu Haus" hat neue Besitzer gefunden. Das Anwesen in Winnetka, Illinois, bekannt aus dem 1990 von Chris Columbus (66) inszenierten Weihnachtsfilm mit Macaulay Culkin (44), stand für stolze 5 Millionen Euro zum Verkauf. Innerhalb von weniger als einer Woche wurde es verkauft – pünktlich zur Weihnachtszeit. Die Immobilie, in der Macaulays Figur Kevin McCallister einst mit kreativen Fallen sein Zuhause verteidigte, bleibt ein bedeutender Teil der Popkultur. "Wir sind begeistert von der Art und Weise, wie dieses Haus aufgrund seines wohlverdienten Platzes in der Filmgeschichte und der zeitlosen Urlaubserinnerungen, die es hervorruft, jedermanns Aufmerksamkeit und Herzen erobert hat", erklärten die zuständigen Immobilienmakler Dawn McKenna und Katie Moor dem Magazin People.

Das prächtige Gebäude aus dem Jahr 1921 wurde 2018 renoviert und bietet heute fünf Schlafzimmer, sechs Badezimmer, eine luxuriöse Küche, ein Heimkino und sogar einen Indoor-Sportplatz mit einer 3-Punkte-Linie und eine beheizte Garage für drei Autos. Der bisherige Besitzer Tim Johnson und seine Frau Trisha, die das Haus 2012 für 1,585 Millionen Dollar (rund 1,509 Millionen Euro) kauften, hatten immer wieder Freude daran, wie Fans auf das berühmte Domizil reagierten. "Manchmal hören wir Leute draußen den Kevin-Schrei nachahmen", verriet Trisha einst in einem Interview. Auch Macaulay selbst hatte kürzlich angemerkt, dass er kurzzeitig darüber nachgedacht habe, das Anwesen zu erwerben. "Ich hätte es beinahe gekauft – nur so zum Spaß", sagte der Schauspieler, der mit Schauspielerin Brenda Song (36) verheiratet ist, Anfang des Monats laut People. Er betonte jedoch, dass er mit seiner Familie und seinen Projekten zu beschäftigt sei.

Die Stars des Films feierten aktuell ebenfalls ein kleines Wiedersehen. Kristin Minter, Michael C. Maronna, Devin Ratray (47), Angela Goethals und Jedidiah Cohen – bekannt als Geschwister und Cousins von Kevin – trafen sich diesen Monat zu einem Fan-Event in New Jersey. Während der Film längst Kultstatus erreicht hat und jedes Jahr pünktlich zu Weihnachten Jung und Alt begeistert, hat auch das berühmte Haus seinen Platz in der Popkultur gesichert. Fans können sich an den Feiertagen weiterhin an "Kevin – Allein zu Haus" erfreuen, der aktuell auf Disney+ gestreamt werden kann.

