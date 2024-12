Ehemaliger US-Präsident Jimmy Carter stirbt mit 100 Jahren

Jimmy Carter (✝100), der 39. Präsident der Vereinigten Staaten, ist im Alter von 100 Jahren verstorben. Wie seine Wohltätigkeitsorganisation, das Carter Center, laut E! Online in einer Erklärung mitteilte, starb der ehemalige Staatsmann am 29. Dezember in seinem Zuhause in Plains, Georgia. Der Politiker lebte seit Februar 2023 mit seiner Familie in Hospizbetreuung. Jimmy war der älteste je lebende US-Präsident. Er hinterlässt seine vier Kinder: James, John, Donnel und Amy. Seine Ehefrau Rosalynn Carter (✝96), mit der er über 75 Jahre verheiratet war, war erst im November desselben Jahres verstorben.

Der 100-Jährige widmete sein Leben sowohl der Politik als auch humanitären Projekten. Nach einer Ausbildung an der US Naval Academy begann er seine politische Laufbahn und wurde 1977 Präsident der USA. Seine Amtszeit war geprägt von Herausforderungen wie der Energiekrise, für die er nachhaltige Lösungsansätze wie die Förderung erneuerbarer Energien vorantrieb. Nach seiner Präsidentschaft gründete er gemeinsam mit seiner Ehefrau das Carter Center, das sich global für Frieden, Gesundheit und Menschenrechte einsetzt. Im Jahr 2002 wurde er für diese Arbeit mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet – eine Anerkennung, die seinen lebenslangen Einsatz für eine gerechtere Welt würdigt.

Privat war Jimmy ein Mann tiefer Prinzipien, der in seiner jahrzehntelangen Ehe mit Rosalynn ein außergewöhnliches Beispiel für Liebe und Zusammenhalt setzte. Das Paar war über 75 Jahre verheiratet und galt als unzertrennlich. Rosalynn unterstützte ihn nicht nur in seiner politischen Karriere, sondern war auch eine Partnerin in seinen humanitären Projekten. In Interviews beschrieb Jimmy sie stets als "die Liebe meines Lebens". Das Städtchen Plains, in dem er zeitlebens verwurzelt blieb, war für den ehemaligen Erdnussfarmer nicht nur seine Heimat, sondern auch ein Ort, an dem er ein Leben voller Bescheidenheit, Hingabe und Mitgefühl lebte.

Jimmy und Rosalynn Carter, 2015

Jimmy Carter, Ex-US-Präsident

