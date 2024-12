Jimmy Carter wird zu Hause neben Ehefrau Rosalynn beigesetzt

Am vergangenen Sonntag verstarb Jimmy Carter (✝100). Der 39. Präsident der Vereinigten Staaten war zu seinen Lebzeiten dafür bekannt, ein genügsames Leben zu führen, sodass die Pläne für seine Beerdigung wenige Unterstützer überraschen sollten. Der einstige Politiker soll auf seinem Grundstück in Plains, Georgia begraben werden. Auch seine Frau Rosalynn (✝96), die 2023 verstarb, fand ihre letzte Ruhe auf dem Gelände, das nach dem Tod des Familienvaters in ein Museum umgewandelt werden soll. Wie People berichtet, werden die Grabsteine der Carters unter einer Weide am Rande eines Teiches stehen.

Als Präsident der Vereinigten Staaten amtierte Jimmy von 1977 bis 1981. Doch trotz ihrer Jahre im Weißen Haus führte das Ehepaar stets ein einfaches Leben. Sie zogen nach Jimmys Amtszeit nicht in luxuriösere Häuser, sondern blieben auf ihrer kleinen Ranch, die 1961 errichtet worden war. Sohn Jason Carter berichtete einst gegenüber Rolling Stone, dass seine Eltern in all den Jahren kaum etwas an dem Anwesen verändert hätten. Allerdings seien sie sehr erfreut gewesen, als ein Dollar-Store in ihrem Dorf aufgemacht habe: "Sie kaufen dort ihre Kleidung", verriet der ehemalige Senator.

Im Oktober feierte Jimmy seinen 100. Geburtstag. Doch ohne seine Rosalynn war dem geschätzten Staatsmann kaum nach einem großen Fest zumute. "Er ist umgeben von der Liebe seiner Familie und Freunde. Aber er vermisst Mrs. Carter jeden Tag schrecklich", offenbarte Paige Alexander, die Geschäftsführerin des Carter Centers, kurz darauf im Gespräch mit People.

Getty Images Ex-US-Präsident Jimmy Carter und seine Ehefrau Rosalynn Carter

Getty Images Jimmy Carter, ehemaliger US-Präsident

