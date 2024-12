Nicole Kidman hat Reißverschluss-Panne am Flughafen Sydney

Schauspielerin Nicole Kidman (57) ist nach dem Weihnachtsbesuch in ihrer Heimat Australien wieder zurück in die USA geflogen. Am Montag wurde Nicole dabei gesichtet, wie sie in Down Under mit ihren beiden Töchtern Sunday Rose (16) und Faith Margaret (14) den Flughafen betrat. Neue Schnappschüsse, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen, wie die Mädelstruppe vor dem Terminal aus einem Auto ausstieg und sich auf den Weg zu ihrem Flug machte. Die Berühmtheit hatte allerdings eine kleine Panne mit ihrer Garderobe: Der Hosenschlitz ihrer Jeans blieb die ganze Zeit über offen, als sie durch den Flughafen eilte!

Der modische Fauxpas der "Moulin Rouge"-Darstellerin fiel in Anbetracht ihres gewählten lässigen Looks jedoch nur auf den zweiten Blick auf. Auf der Langstreckenreise entschied sich die 57-Jährige für eine elegante marineblaue Bluse mit weißen Akzenten. Sie ließ ihre natürliche Lockenpracht offen über die Schultern fallen und trug eine Designer-Sonnenbrille. Das wichtigste Handgepäck hielt sie unter ihrem Arm: eine rote Laptoptasche und eine schwarze Designer-Handtasche aus Leder. Ihre Kinder schmissen sich ebenfalls in legere Outfits, wobei Sunday Rose genau wie ihre Mama ihr Gesicht mit einer Sonnenbrille verdeckte.

Nicole und ihr Mann Keith Urban (57) verbrachten die Feiertage mit ihren gemeinsamen Töchtern zwar vereint im Kreise der Familie, doch ein wesentliches Mitglied fehlte – Nicoles Mutter Janelle. Diese verstarb im September dieses Jahres im Alter von 84 Jahren. In einem Interview mit Extra erinnerte sich die Ex von Tom Cruise (62) rührend an ihre Mama. Sie erklärte offen: "Meine Mutter war eine große Wegweiserin in meinem Leben und wahrscheinlich mein Kompass in Bezug auf alles, was ich tat."

Getty Images Keith Urban, Faith Margaret (3. v.l.), Sunday Rose (4. v.l.) und Nicole Kidman im April 2024

Getty Images Janelle Ann Kidman und Nicole Kidman, 2018

