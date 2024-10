"Mein Kompass": Nicole Kidman trauert um verstorbene Mutter

Nicole Kidman (57) hat kürzlich den schmerzlichen Verlust ihrer Mutter Janelle Ann Kidman reflektiert. Diese verstarb im September im Alter von 84 Jahren. In einem Interview mit Extra sprach die Schauspielerin offen über die enge Beziehung der beiden. "Meine Mutter war eine große Wegweiserin in meinem Leben und wahrscheinlich mein Kompass in Bezug auf alles, was ich tat", erklärte die "Special Ops: Lioness"-Darstellerin gerührt.

Die Rolle, die Janelle Ann in Nicoles Leben gespielt hat, war offenbar sehr prägend. Die Leinwandschönheit beschrieb in einem Interview mit Sydney Morning Herald im Jahr 2020, wie ihre Mutter ihr die Inspiration gab, ihre Schauspielkarriere zu verfolgen. "Sie hat mir das Feuer gegeben, den Beruf auszuüben, den ich habe, weil ich sie immer stolz machen wollte", erklärte sie. Janelle Ann habe immer danach gestrebt, sicherzustellen, dass ihre Töchter Chancen erhielten, die sie selbst nicht hatte. Dies wurde zu einem zentralen Antriebspunkt für Nicoles erfolgreiche Karriere.

Von Janelle Anns Tod erfuhr ihre Tochter während des Filmfestivals in Venedig, woraufhin sie sofort abreiste, um bei ihrer Familie zu sein. Kurz darauf stürzte sie sich aber wieder Hals über Kopf in ihre Arbeit, weshalb sich ihre Freunde große Sorgen um sie machten. "Nicole sieht wie immer fantastisch aus, aber sie hat so viel durchgemacht und scheint ihre Trauer zu bewältigen, indem sie sich in ihre Arbeit stürzt", erklärte ein Insider kurz nach Janelle Anns Tod gegenüber Woman's Day.

Getty Images Janelle Ann Kidman und Nicole Kidman, 2018

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

