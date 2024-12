Prinzessin Anne gibt Charlotte (9) einen Royal-Crashkurs

Prinzessin Charlotte (9), die Tochter von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42), erhält derzeit offenbar intensiven Unterricht in royalen Fähigkeiten – und das von niemand Geringerem als ihrer Großtante Prinzessin Anne (74). Laut einem Bericht von Woman soll Charlotte von der erfahrenen Princess Royal auf eine mögliche Übernahme dieses Titels in der Zukunft vorbereitet werden. Der "royale Crashkurs" umfasse dabei weit mehr als das Beherrschen von förmlichen Hofritualen. Anne zeige Charlotte unter anderem, wie man Konversationen charmant beginnt und elegant beendet, ohne dabei jemanden zu verärgern. Ein Insider teilte mit, dass Charlotte recht talentiert darin sei: "Sie wurde in dieses Leben geboren und versteht die subtilen Signale der Royals von Natur aus."

Hintergrund für dieses besondere Training ist die Tradition, dass der Titel Princess Royal der ältesten Tochter des Monarchen vorbehalten ist. Sollte ihr Vater William eines Tages König werden und Prinzessin Anne zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben sein, könnte Charlotte diesen Titel annehmen – jedoch nicht automatisch. William müsste diesen offiziell verleihen, und es liegt wiederum an Charlotte, ob sie den Titel annehmen möchte. Interessanterweise erhielt Prinzessin Anne selbst den Titel erst 1987, obwohl sie 1952 zur Prinzessin ernannt wurde. Die Tradition gibt also einen Rahmen vor, lässt aber auch Raum für individuelle Entscheidungen. Für Charlotte scheint es daher wichtig, nicht nur die Pflichten, sondern auch die Möglichkeiten der Rolle zu verstehen.

Prinzessin Anne, die seit Jahrzehnten für ihre königliche Arbeit bekannt ist, gilt als eine der engagiertesten Mitglieder des britischen Königshauses. Dabei wird sie nicht nur für ihre professionelle Haltung geschätzt, sondern auch für ihren direkten und unaufgeregten Umgangston. Ihre besondere Verbindung zu Charlotte zeigt jedoch auch eine persönliche Seite: Anne war in der Vergangenheit immer wieder als Mentorin für jüngere Royals tätig. Mit Charlotte scheint sie eine wissbegierige und würdige Schülerin gefunden zu haben, die sich trotz ihres jungen Alters voller Eifer den königlichen Aufgaben widmet.

