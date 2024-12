Damit kontert Hailey Bieber negative Gerüchte über ihre Ehe

Schon vor der Geburt des kleinen Jack Blues wurde im Netz andauernd über die Ehe von Hailey (28) und Justin Bieber (30) spekuliert. Regelmäßig wurde den beiden eine Beziehungskrise unterstellt. Sowohl das Model als auch der Sänger ließen diese Spekulationen meist unkommentiert, nun reagiert die Neu-Mama aber mit einem Post in ihrer Instagram-Story darauf. Dort teilt sie ein Video eines Mannes, der immer wieder sagt: "Es geht dir nicht gut und das ist okay." Dabei grinst er schelmisch in die Kamera. Hailey schreibt zu dem Clip: "Von mir an alle im Internet."

Die Beauty scheint damit auf die zahlreichen Beiträge hinzudeuten, die aktuell mal wieder auf der Videoplattform TikTok kursieren, in denen Theorien über ihre Ehe gesponnen werden. Anhand der Social-Media-Posts der seit 2018 Verheirateten scheinen sich viele sicher zu sein, dass Hailey und Justin die Feiertage getrennt voneinander verbracht haben und ihren Sohn in einem sogenannten Co-Parenting-Modell großziehen, anstatt gemeinsam als Familie zu leben. Ob irgendetwas an diesen Gerüchten dran ist, lässt die Rhode-Gründerin weiterhin unkommentiert. Mit ihrer Story verdeutlicht sie aber wohl ihre Ansicht, dass viele Netznutzer sich einfach nur Geschichten zusammenspinnen.

Im August dieses Jahres wurden die 28-Jährige und der "Sorry"-Interpret zum ersten Mal Eltern. Seitdem trotzten sie immer wieder den Spekulationen über angebliche Ehekrisen und geben ihren Fans regelmäßige Einblicke in ihr Glück als kleine Familie. Laut einem Insider sollen die beiden in ihrer Rolle als Eltern voll aufgehen, der kleine Jack Blues werde aber wohl erst einmal ein Einzelkind bleiben. "[Die beiden] haben darüber geredet, noch mehr Kinder zu bekommen, aber sie sind gerade sehr glücklich mit ihrem Leben", verriet die Quelle dem OK! Magazine.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Dezember 2024

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

