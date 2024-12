Hailey Bieber teilt Eindrücke vom Weihnachtsfest als Mama

Hailey Bieber (28) ließ ihre Follower an ihrem ersten Weihnachtsfest mit Baby Jack und Justin Bieber (30) teilhaben. Auf den Bildern ihrer Instagram-Story zeigte das Supermodel ein paar Eindrücke. Ganz gemütlich schien Hailey die Tage in einem gestreiften Pyjama mit passenden Hausschuhen genossen zu haben. Besonders in Weihnachtsstimmung kam das Model mit einem heißen Drink aus einer "Grinch"-Tasse. Auf dem Foto fielen ihre Fingernägel auf – diese ließ sie für das Fest in einem frostigen Schimmer-Look designen. Um den Weihnachtsmorgen auszukosten, genoss sie weich gekochte Eier mit Kaviar. Ihre Story kommentierte die Bekanntheit vor lauter Freude mit Herzaugen-Emojis.

Zum ersten Mal feierten sie und ihr Mann Justin Bieber Weihnachten zu dritt. Das Hollywood-Traumpaar bekam vor vier Monaten seinen ersten gemeinsamen Sohn. In einer weiteren Story auf Social Media erinnerte sich Hailey an ihre Schwangerschaft. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto von ihrem damaligen Babybauch schreibt sie: "Danke 2024." Die Unternehmerin scheint sich über ihr diesjähriges Familienglück sehr zu freuen.

Diese Vermutung bestätigte vergangene Woche ein Insider gegenüber OK! Magazine. "Hailey fühlt sich unglaublich gesegnet, ihr erstes Weihnachten als Mutter zu feiern", betonte die Quelle. Das seit 2018 verheiratete Paar habe außerdem über noch mehr Kinder gesprochen, doch zum jetzigen Zeitpunkt seien sie so sehr glücklich. "Als Justin Hailey fragte, was sie sich dieses Jahr zu Weihnachten wünscht, fiel ihr nichts ein, weil sie alles hat, was sie sich wünschen könnte", für die Neu-Mama läuft es sehr gut. Trotz all der Freude müsse sich das Paar laut dem Informanten erst mal an die Aufgaben als Eltern gewöhnen.

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

