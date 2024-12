Jennifer Lopez trotzt Aspen-Schneesturm mit stylishem Look

Jennifer Lopez (55) genießt derzeit eine winterliche Auszeit in Aspen, Colorado, wo sie mit ihrer Familie und Freunden die Feiertage verbringt. Trotz Schneesturm ließ sich die Sängerin nicht davon abhalten, am Montag zu einem Mittagessen mit ihrem langjährigen Gesangscoach Stevie Mackie zu gehen. In einem auffälligen Look aus Jeans, einem schwarzen Rollkragenpullover, einer braun-schwarzen Pelzjacke und braunen Plateau-Stiefeln trotzte sie der eisigen Kälte und sorgte für bewundernde Blicke. Auch ihre Schwester Lynda Lopez war Teil der winterlichen Reisegruppe und teilte auf Instagram ihre Begeisterung über die verschneite Idylle: "So dankbar für Familie, Liebe und wunderschöne Feiertage", schrieb Lynda.

Während ihrer Zeit in Aspen gibt sich Jennifer Lopez betont stilvoll: Mal zeigte sie sich in einer oversized Strickjacke und UGG-Schuhen, mal in einem luxuriösen Mantel mit Pelzbesatz, kombiniert mit goldenen Chanel-Ohrringen. Auch ein glamouröser Auftritt mit Cowboy-Hut, der mit Federn verziert war, zog alle Blicke auf sich. Auf Social Media postete die Sängerin ein Highlight-Video des Jahres 2024 – Bilder von Auftritten, Premieren und besonderen Momenten ihres Lebens. Bemerkenswert war jedoch, dass ihr Ex-Mann Ben Affleck (52), von dem sie sich diesen Sommer trennte, in dem Zusammenschnitt nicht vorkam, obwohl es Berichte gab, wonach die beiden zu Weihnachten Geschenke ausgetauscht hatten.

Die Zeit in Aspen scheint für die "Love Don't Cost A Thing"-Interpretin eine willkommene Erholung nach einem turbulenten Jahr zu sein. Trotz ihrer Scheidung von Ben, die im August nach zwei Jahren Ehe eingereicht wurde, blickt sie mit ihren kommenden Projekten optimistisch in die Zukunft. Die Nähe zu ihrer Familie scheint dafür wohl entscheidend zu sein – das Verhältnis zwischen Jennifer und ihrer Schwester Lynda gilt als besonders herzlich. Lynda hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig Zusammenhalt für die beiden sei, vor allem in schwierigen Zeiten.

MEGA Jennifer Lopez, Sängerin

Instagram / lyndalopez08 Jennifer und Lynda Lopez, Dezember 2024

