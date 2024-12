Überraschung: Sophie Passmann kündigt einen neuen Podcast an

Von Mai 2023 bis Dezember dieses Jahres moderierten Sophie Passmann (30) und Joko Winterscheidt (45) ihren gemeinsamen Podcast "Sunset Club" – doch vor rund zwei Wochen beendeten sie diesen überraschend. Doch lange werden die Fans nicht auf die Stimme der Autorin verzichten müssen, wie sie in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram erklärte. Auf die Frage, ob Sophie einen neuen Podcast starten werde, entgegnete die Moderatorin verheißungsvoll: "Ja! Dauert noch einen kleinen Moment, aber ich freue mich da sehr drauf."

Es handelt sich laut Sophie um einen Podcast, den sie "schon wirklich lange mal machen wollte", sich aber nie getraut habe. Bevor sie mit dem Vorhaben durchstarten könne, habe sie noch ein anderes Projekt auf dem Tisch, das sie abschließen müsse. "Muss mich einen kurzen Moment sammeln im neuen Jahr (aka ein Buch fertig schreiben) und dann geht's los", erklärte der Rotschopf in dem Statement im Netz.

Dass Joko und Sophie ihren Podcast nach rund anderthalb Jahren beendet haben, geschah ohne jegliche Vorwarnung. In ihrer überraschend abschließenden Podcast-Episode erklärte Joko zu Beginn: "Es wird euch überraschen, es ist die letzte Folge 'Sunset Club', da werde ich ja fast emotional, wenn ich das sage." Die beiden stellten auch den Grund für das Aus klar, um Streitgerüchte direkt aus dem Weg zu räumen. "Jede Woche gab es ein neues Gestöhne, weil wir gemerkt haben: 'Wie findet man jetzt eigentlich diese Stunde in der Woche?' Irgendwann kippte das so, dass es nicht mehr die Ausnahme war, sondern die Regel", erklärte Sophie.

Instagram / sophiepassmann Joko Winterscheidt und Sophie Passmann im September 2024

Instagram / sophiepassmann Sophie Passmann im Juli 2023

