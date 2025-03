Ohne Joko: Sophie Passmann kündigt ihren neuen Podcast an

Sophie Passmann (31) hat aufregende Neuigkeiten für ihre Fans: Die Autorin und ehemalige Co-Moderatorin des Podcasts "Sunset Club" hat ihr neues Soloprojekt angekündigt. Ab dem 28. März wird "Der Sophie Passmann Podcast" überall verfügbar sein, wo es Podcasts gibt, teilte sie auf Instagram mit. Besonders spannend für die Fans: Das Format wird nicht nur auditiv, sondern auch visuell zugänglich sein – als Videoshow auf YouTube. "Freitag geht es los!", schrieb Sophie voller Vorfreude auf ihrem Kanal. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: "Jetzt schon mein neuer Lieblingspodcast" und "Halleluja, ich habe dich so vermisst" lauteten nur einige der begeisterten Kommentare aus ihrer Community.

In einem weiteren Beitrag auf der Social-Media-Plattform hat Sophie sogar bereits ein paar Details zu den Inhalten des Podcasts verraten: "Ich rede darüber, was mir so passiert, Popkultur, Internet, Feminismus, Taylor Swift (35)." Fans spekulieren außerdem bereits, dass es möglicherweise auch prominente Gäste geben könnte. Einige hoffen sogar auf eine Rückkehr ihres ehemaligen Podcast-Partners Joko Winterscheidt (46). Unter den Kommentaren finden sich auch amüsante Vorschläge, wie: "Joko wird hoffentlich mal auf deiner Couch sitzen" oder "Du könntest ja Gäste einladen. Joko zum Beispiel... jede Woche... und ihr macht daraus nen Club oder so." Offiziell ist dazu jedoch nichts bekannt, und der Fokus scheint zunächst auf Sophie allein zu liegen. Es bleibt also spannend, ob und inwiefern weitere Personen Teil des Projekts werden.

Schon mit Joko bewies Sophie ein Händchen für unterhaltsame Gespräche. Ihr gemeinsamer Podcast "Sunset Club" lief bis Dezember 2024 und wurde mit vollem gegenseitigem Respekt beendet. Damals betonten beide, dass sie aufgrund organisatorischer Herausforderungen das Projekt beenden wollten, nicht wegen Streitigkeiten. Die Chemie zwischen dem Duo begeisterte während der gemeinsamen Zeit nicht nur die Hörerschaft, sondern zeigte sich auch privat, wie beispielsweise bei einem gemeinsamen Besuch des Münchener Oktoberfests. Ob sie nun als Gastgeberin ihres eigenen Podcasts an diesen Erfolg anknüpfen kann, bleibt abzuwarten – die Fans sind jedenfalls mehr als bereit.

