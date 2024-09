Joko Winterscheidt feiert mit Sophie Passmann auf der Wiesn

Das Münchener Oktoberfest ist aktuell in vollem Gange und lockt zahlreiche Promis in die bayerische Landeshauptstadt. So mischten sich auch Joko Winterscheidt (45) und Sophie Passmann (30) unter das bunte Treiben. In ihrem gemeinsamen Podcast "Sunset Club" hatten die beiden schon vor einiger Zeit das Vorhaben geäußert, zusammen das Oktoberfest zu besuchen, da Sophie noch nie auf dem berühmt-berüchtigten Volksfest gewesen sei. Nun haben sie ihren Plan in die Tat umgesetzt und gemeinsam mit einigen Freunden, darunter auch Moderator Kai Pflaume (57), Sophies Wiesn-Feuertaufe gefeiert. "Erstes Mal Oktoberfest, alles in allem eine außerkörperliche Erfahrung", schrieb Sophie zu einer Bilderreihe auf Instagram, die einige Momente des feuchtfröhlichen Tags zeigt.

Joko und Sophie schmieden in ihrem Podcast häufiger Pläne, die sich für gewöhnlich gerne einmal im Sand verlaufen. Dass ihr Vorhaben dieses Mal den Weg in die Realität geschafft hat, haben die Podcaster Kai zu verdanken. "Ich habe unterschätzt, dass Kai so eine Person ist, die es hinbekommt, dass fixe Pläne, die man in so einer Whatsapp-Gruppe macht, dann auch tatsächlich die Gruppe verlassen", erklärt Sophie in einer aktuellen Folge von "Sunset Club". Auch Joko scheint es kaum glauben zu können, dass ihr Wiesn-Vorhaben wahrlich stattgefunden hat und stellt klar: "Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, da einen Tisch zu bekommen, und das ist auch Kai Pflaume zu verdanken, an der Stelle ein herzliches Danke an Kai." Der Wer weiß denn sowas?-Moderator habe es sogar möglich gemacht, ihnen direkt einen Platz im beliebten Käferzelt zu ergattern.

Seit Mai 2023 philosophieren Joko und Sophie in ihrem Podcast jede Woche über sämtliche Dinge, die sie in ihrem Alltag beschäftigen. Ob Entertainment, Karriere und oder eben das ganz normale Leben – die beiden lassen kein Thema aus und würzen ihre offenen und ehrlichen Gespräche stets mit einer Prise Humor. Für Joko ist das nicht das erste Projekt in der Podcast-Branche. Bereits im Jahr 2017 hatte der Fernsehmoderator mit dem Fotografen Paul Ripke (43) den Podcast "Alle Wege führen nach Ruhm" gegründet. 2021 verkündete der TV-Star jedoch seinen Ausstieg aus dem Format.

