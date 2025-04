"Neo Ragazzi" mit Tommi und Sophie geht in neue Staffel

Sophie Passmann (31) und Tommi Schmitt (36) sind mit ihrer Talkshow "Neo Ragazzi" zurück. ZDFneo präsentiert ab dem 10. April eine brandneue Staffel des Formats. Jeden Donnerstag erwarten die Zuschauer spannende Gespräche und unterhaltsame Spiele mit prominenten Gästen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Los geht es in der ersten Folge mit einer hochkarätigen Runde, bestehend aus Modelcoach Jorge González (57), Sängerin Vanessa Mai (32) und Rapperin Ikkimel.

Insgesamt sind sechs Folgen geplant, und die Gästeliste verspricht eine vielseitige Mischung aus Musik, Comedy, Schauspiel und Streaming. So plaudern in den darauffolgenden Wochen unter anderem Yvonne Catterfeld (45), How to Sell Drugs Online (Fast)-Darsteller Damian Hardung (26) sowie YouTuber Max Knabe alias HandOfBlood (32) mit Sophie und Tommi über persönliche Einblicke und berufliche Erlebnisse. Überraschungen, lockere Spiele und lustige Anekdoten sollen dabei nicht zu kurz kommen – ganz im altbekannten Stil von "Neo Ragazzi". Die Finalfolge am 22. Mai bleibt dabei ein besonderes Highlight, denn die Gäste sind bis zuletzt geheim – selbst für das Moderations-Duo.

Sophie, die sich neben ihrer Moderation auch als Autorin und Podcasterin einen Namen gemacht hat, begeistert ihre Fans derzeit auch mit ihrem neuen Soloprojekt "Der Sophie Passmann Podcast". Nachdem sie und ihr ehemaliger Co-Host Joko Winterscheidt (46) erst im Dezember 2024 ihren gemeinsamen Podcast "Sunset Club" an den Nagel gehängt haben, startete am 28. März ihr neuer Podcast, in dem sie laut eigener Aussage über Feminismus, Popkultur, das Internet und ihre derzeitige Lieblingskünstlerin Taylor Swift (35) spricht.

Anzeige Anzeige

Instagram / tommischmitt Sophie Passmann und Tommi Schmitt für "Neo Ragazzi"

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiepassmann Sophie Passmann, 2025

Anzeige Anzeige