So emotional verabschieden Sophie und Tommi "Neo Ragazzi"

Sophie Passmann (31) und Tommi Schmitt (36) haben ihre gemeinsame Talkshow "Neo Ragazzi" nach vier erfolgreichen Staffeln emotional beendet. Im Staffelfinale der Show sprachen die beiden Moderatoren direkt zum Publikum. "Es ist eine ganz besondere Sendung, denn wenn es am schönsten ist, muss man bekanntlich aufhören", erklärte Tommi sichtlich gerührt und fügte hinzu: "Mir kommen gerade die Tränen. Das ist eine sehr tolle Sendung, die wir machen durften, und wir sind sehr stolz darauf." Sophie zeigte sich ebenfalls dankbar und betonte den Einsatz des gesamten Teams hinter der Produktion.

Auf Instagram teilte Sophie ebenfalls ihre Gedanken zum Abschied und betonte noch einmal, wie glücklich sie sei, mit Tommi an dem Projekt gearbeitet zu haben. Sie schrieb: "Bin sehr glücklich, das mit Tommi Schmitt gemacht haben zu dürfen. Vier Staffeln waren toll, lustig, und jetzt reicht's auch mal." Sie bedankte sich außerdem bei den Kolleginnen und Kollegen der Produktionsfirma und lobte die gemeinsame Arbeit.

Bevor Sophie und Tommi bei "Neo Ragazzi" gemeinsam vor der Kamera standen, hatten sie sich in der Entertainment- und Medienbranche bereits einen Namen gemacht. Sophie, die sich als Autorin und Podcasterin einen festen Platz in der Kulturwelt gesichert hat, glänzt besonders in Formaten, bei denen komplexe Themen mit leichter Hand vermittelt werden. Tommi ist den meisten Fans wohl als Host von "Gemischtes Hack", dem Podcast, den er gemeinsam mit Felix Lobrecht (36) hat, bekannt. Darüber hinaus ist er längst als Fernsehpersönlichkeit in der deutschen TV-Landschaft etabliert.

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiepassmann Sophie Passmann, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommi Schmitt im September 2022 in Köln

Anzeige Anzeige