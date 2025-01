Für Jannik Kontalis ist Yeliz Koc die Frau seines Lebens

Jannik Kontalis und Yeliz Koc (31) sind offenbar wieder ein Paar. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram lässt der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat sein Jahr Revue passieren. Ein Follower will dabei von dem Influencer wissen, welcher 2024-Moment unvergesslich für ihn gewesen sei. "Ich habe die Frau meines Lebens endlich wieder", antwortet Jannik. Mit dieser liebevollen Aussage dürfte er Yeliz meinen.

In dem Q&A auf seinem Social-Media-Profil geht der Realitystar zudem darauf ein, was er aus diesem turbulenten Jahr gelernt hat – immerhin hatte sich seine vorherige Freundin Gerda Lewis (32) von ihm getrennt. "Alles hat seinen Sinn und soll genauso sein. Es passiert alles aus einem bestimmten Grund, genau zur richtigen Zeit", ist sich Jannik sicher und ergänzt: "Alles war zu 100 Prozent echt und vor allem richtig, was ich gemacht habe. Ich bin froh, dass das alles so passiert ist."

Yeliz und Jannik lernten sich in der ersten "Make Love, Fake Love"-Staffel kennen. Obwohl sie nach der Show eine Beziehung eingingen, war ihr Liebesglück zunächst nicht von sonderlich langer Dauer: Nach nur zwei gemeinsamen Monaten trennte sich Yeliz erstmals von Jannik und erhob Fremdgehvorwürfe gegen ihn. Kurze Zeit später gaben sie ihrer Liebe dennoch eine zweite Chance – allerdings erfolglos. Im Sommer 2023 verkündete Jannik das erneute Liebes-Aus. Nach ihrer Trennung kam der Blogger mit Gerda Lewis zusammen. Ihre Beziehung hielt ein knappes Jahr. Als der neue Prominent getrennt-Cast bekannt gegeben wurde, haben sich Jannik und Yeliz dann offenbar wieder angenähert.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Jannik Kontalis und Gerda Lewis

