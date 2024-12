Jannik Kontalis stellt klar: Er hat Yeliz Koc nicht betrogen

Jannik Kontalis und Yeliz Koc (31) haben in diesem Jahr offenbar wieder zueinandergefunden. Nach der Trennung erhob die Make Love, Fake Love-Bekanntheit damals heftige Fremdgehvorwürfe gegen ihren Partner. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram äußert sich Jannik nun dazu – und spricht dabei Klartext. "Ich hoffe, dass es irgendwann auch der letzte Mensch verstehen wird: Ich bin Yeliz nie fremdgegangen und ich werde Yeliz auch nie fremdgehen", betont er.

Zwar gibt er in seiner Social-Media-Story zu, mit einer anderen Frau im Waldorf Astoria in Berlin geschlafen zu haben, jedoch stellt Jannik klar: "[Yeliz und ich] waren zu dem Zeitpunkt nicht zusammen. Punkt!" Umso glücklicher scheint der Influencer über das unerwartete Liebescomeback zu sein. "Ich habe die Frau meines Lebens endlich wieder", deutet er an, als ein Fan ihn nach einem unvergesslichen Moment im Jahr 2024 fragt.

Anfang des Monats kamen erste Spekulationen um eine mögliche Liebes-Reunion zwischen Jannik und Yeliz auf – und das, obwohl die beiden kurz zuvor als Kandidaten der kommenden Prominent getrennt-Staffel angekündigt worden waren. Davor ging Jannik für knapp ein Jahr mit Gerda Lewis (32) durchs Leben. Die einstige Bachelorette trennte sich allerdings im November von ihm – ebenfalls aufgrund des Verdachts, dass er sie betrogen hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Anzeige Anzeige

Getty Images Gerda Lewis und Jannik Kontalis im Juli 2024

Anzeige Anzeige