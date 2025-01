Nach vier Monaten: Hailey Bieber flasht mit After-Baby-Body

Hailey Bieber (28) und ihr Ehemann Justin Bieber (30) haben 2025 ebenfalls mit einer Party begrüßt. Und das neue Jahr verspricht für die Eheleute mindestens genauso aufregend wie das vergangene zu werden. Im August 2024 wurden das Model und der Sänger erstmals Eltern – Baby Jack Blues wurde geboren. Und vier Monate später ist Hailey wohl wieder in ihrer gewohnten körperlichen Verfassung: Am Silvesterabend begeisterte Hailey ihre Fans mit einigen Schnappschüssen auf Instagram, auf denen sie selbstsicher ihren beeindruckenden After-Baby-Body zeigt. Dafür posierte sie in rosafarbener Lingerie und mit einem JBB-Anhänger um den Hals, der ihrem Sohn gewidmet ist.

"Wacht auf, es ist 2025", schrieb Hailey zu der Fotostrecke. Wo genau sie Silvester verbrachte, wird anhand der Aufnahmen nicht klar. Doch offenbar war es an dem Abend lecker: Es gab köstliche Burger von In-N-Out, wie die Rhode-Gründerin zeigte. Strahlend und zufrieden posierte sie sogar mit einem Hütchen der Fast-Food-Kette. Während die meisten ihrer Fans die Schnappschüsse lieben, hatten andere sich zum Jahresende aber etwas ganz Bestimmtes gewünscht. "Ich hatte auf ein Familienfoto gehofft", erklärte ein User etwas enttäuscht. Die Biebers hatten ihren Sohn bisher noch nicht der Öffentlichkeit präsentiert.

Planen Hailey und ihr Justin nach dem kleinen Jack Blues eigentlich bald ein weiteres Baby zu bekommen? Abgeneigt scheinen sie diesbezüglich zumindest nicht zu sein. "[Die beiden] haben darüber geredet, noch mehr Kinder zu bekommen, aber sie sind gerade sehr glücklich mit ihrem Leben", erklärte eine Quelle OK! Magazine Ende Dezember zum Thema Nachwuchs. Das erste Weihnachten mit ihrem Kind sollen sie sehr genossen haben – besonders Hailey soll überglücklich sein. "Als Justin Hailey fragte, was sie sich dieses Jahr zu Weihnachten wünscht, fiel ihr nichts ein, weil sie alles hat, was sie sich wünschen könnte", verriet der Insider weiter.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Dezember 2024

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

