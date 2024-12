Justin und Hailey Bieber genießen ihr Familienglück mit Jack

Im August sind Hailey Bieber (28) und Justin Bieber (30) erstmals Eltern geworden. Seitdem schweben das Model und der Sänger im Familienglück. Ab und zu teilen die beiden sogar ein paar Einblicke in das Leben als dreiköpfige Familie und wirken dabei immer super happy. Wie ein Insider gegenüber OK! Magazine nun verrät, soll der kleine Jack Blues Bieber auch erst einmal ein Einzelkind bleiben. "[Die beiden] haben darüber geredet, noch mehr Kinder zu bekommen, aber sie sind gerade sehr glücklich mit ihrem Leben", plaudert der Informant aus.

Auch die Weihnachtszeit soll sehr gut verlaufen sein. "Hailey fühlt sich unglaublich gesegnet, ihr erstes Weihnachten als Mutter zu feiern", meint die Quelle im Interview und fügt hinzu: "Als Justin Hailey fragte, was sie sich dieses Jahr zu Weihnachten wünscht, fiel ihr nichts ein, weil sie alles hat, was sie sich wünschen könnte." Dennoch ist das Leben mit einem Neugeborenen nicht komplett perfekt. Angeblich würden sie sich "immer noch an das Leben als neue Eltern gewöhnen". Für sie gebe es jeden Tag etwas Neues zu lernen.

Seit 2018 sind Hailey und Justin bereits miteinander verheiratet. Immer wieder gab es Gerüchte, dass die beiden auf eine Trennung oder gar eine Scheidung zusteuern würden. Selbst noch nach Jacks Geburt ließen die Kritiker nicht von ihnen ab. Tatsächlich soll sich Hailey zumindest ihrer Gefühle nun noch sicherer sein als vorher. "Hailey hat Justin von einer ganz anderen Seite kennengelernt, seit er Vater geworden ist, und sie ist verliebter denn je in ihn", meint der Insider abschließend noch.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige