Änderung: Pamela Reif will es "langsamer angehen lassen"

Pamela Reif (26) kündigt eine Veränderung an. Die Webvideoproduzentin gehört zu den erfolgreichsten Fitness-Influencern Deutschlands. Auf YouTube folgen der Sport-Queen alleine über 9,2 Millionen Follower. Unzählige Menschen hat sie dazu animiert, sich zu bewegen und die Kilos purzeln zu lassen. Doch jetzt gibt die Beauty bekannt, dass sie sich in Zukunft verändern möchte: Sie will weniger Work-out-Videos produzieren und sich auf andere Dinge konzentrieren.

"Gute und schlechte Nachrichten", schreibt Pamela jetzt auf Instagram, bevor sie die große Veränderung preisgibt. "Von nun an wird es alle zwei Wochen neue Work-out-Videos geben (nicht jede Woche). Nach drei Jahren und über 200 Videos finde ich es in Ordnung, es etwas langsamer angehen zu lassen", erklärt die 26-Jährige. Sie hoffe dadurch mehr Zeit für andere Dinge zu haben. "Ich hoffe, ihr versteht das", meint sie zu ihren Fans.

"Ich bin so froh, das zu hören. [...] Durch die Veröffentlichung neuer Videos jede Woche gibt es keine Zeit, jedes einzelne zu schätzen, wie man es sollte", reagierte ein Fan auf die Ankündigung. Der Rhythmus, dass nur alle zwei Wochen neue Videos kommen, sei "perfekt". Was sagt ihr zu der Veränderung? Stimmt unten ab!

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, YouTuberin

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Mai 2023

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Webstar

Wie findet ihr es, dass Pamela Reif kürzertreten will?



