Also doch mehr? Hier knutscht Pamela Reif mit Willi Whey!

Das ist wohl der Beweis! Schon seit Monaten ranken sich die Gerüchte um Pamela Reif (26). Die Fitness-Influencerin zeigte sich nämlich im Netz immer öfter an der Seite von Willi Whey, der sich ebenfalls mit seinem sportlichen Content einen Namen machte. So richtig mit der Sprache rausrücken wollte Pam allerdings nie und hüllte sich in Schweigen, was die Beziehung der beiden angeht. Neue Fotos sprechen allerdings für sich: Hier knutscht Pamela in aller Öffentlichkeit mit Willi!

Bild liegen Fotos vor, die ein Fan der beiden in Karlsruhe geschossen hat. Darauf halten Pam und Willi Händchen und geben sich auch einen Kuss! Gemeinsam stehen die zwei an einer Ampel, der Instagram-Star hat auch seinen Hund dabei. Ihnen war offensichtlich nicht bewusst, dass sie beobachtet werden.

Noch im Sommer stellte die YouTuberin im Interview mit Promiflash klar, dass sie ihren Beziehungsstatus fest unter Verschluss halten will. "Wir verstehen uns einfach sehr gut, aber da ist nichts, was öffentlich gemacht werden sollte", meinte Pam am Rande der Glow-Messe. Schon damals begleitete Willi sie jedoch zu dem Event und wartete am Rande des roten Teppichs.

Instagram / williwhey Pamela Reif und Willi Whey im März 2022

Getty Images Pamela Reif im Oktober 2019 in Hamburg

Instagram / pamela_rf Willi Whey und Pamela Reif im April 2022

