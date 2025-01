"Schwierige Zeit": Yeliz Koc reflektiert emotional über 2024

Yeliz Koc (31) ist vermutlich froh, mit dem Jahr 2024 endlich abschließen zu können. In ihrer Instagram-Story findet die Reality-TV-Bekanntheit ehrliche Worte über die vergangenen Monate. Sie erklärt: "Ich hatte eine für mich sehr schlimme Zeit dieses Jahr und dachte echt, ich komme da nie wieder raus. Ich habe so unendlich viel geweint, nichts gegessen und mich eingesperrt." Nun blickt die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (33) jedoch mit Zuversicht auf das neue Jahr 2025. "[Ich] bin einfach stolz, dass ich es aus dem Teufelskreis geschafft habe und heute wieder lachen kann", betont sie.

So nachdenklich, wie sich Yeliz ihren Fans im Netz zeigt, war wohl auch ihr Silvesterabend. Statt Party und Feuerwerk stand für die Influencerin nämlich eine ruhige Nacht an. Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Snow Elanie (3) blieb sie in den eigenen vier Wänden – und verbrachte Mitternacht somit ganz allein, da ihr Töchterchen früh ins Bett musste. "Ich sitze hier auf meinem Sofa, während Snow im Schlafzimmer schläft", schilderte sie und wandte sich direkt an andere Alleinerziehende, die in einer ähnlichen Situation sind: "Du bist nicht allein."

Einer hätte Yeliz allerdings bestimmt gern einen Neujahrskuss gegeben: ihr Ex Jannik Kontalis. Die beiden lernten sich bei Make Love, Fake Love kennen und waren danach eine Weile ein Paar. Im Sommer 2023 trennten sie sich jedoch. Im vergangenen Herbst nahmen Yeliz und Jannik dann gemeinsam an Prominent getrennt teil – am Set soll es wieder gefunkt haben. Seither posten die Turteltauben immer wieder kryptische Andeutungen an ein Liebescomeback im Netz. Vor wenigen Stunden stellte Jannik zum Beispiel auf Instagram klar, was sein liebster Moment im Jahr 2024 gewesen sei: "Ich habe die Frau meines Lebens endlich wieder."

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc posiert mit ihrer Tochter Snow, 2024

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Dezember 2025

