Tom Brady genießt gemeinsame Zeit mit seinem Sohnemann Jack

Tom Brady (47) genießt die Zeit mit seinem ältesten Sohn Jack. Die entspannten Tage zwischen den Jahren verbrachten die beiden gemeinsam auf dem Golfplatz, wie der ehemalige NFL-Spieler in seiner Instagram-Story zeigte. Auf dem Foto ist Jack, dessen vollständiger Name John Edward Thomas ist, beim Abschlag zu sehen, während sein berühmter Vater am Rand steht und zusieht. "Liebe diesen Jungen. Bei dem Spiel bin ich mir nicht sicher", kommentierte der Sportler seinen Beitrag.

Jack, der kürzlich 17 Jahre alt wurde, ist nicht das einzige Kind von Tom. Mit seiner Ex-Frau Gisele Bündchen (44) hat der ehemalige Quarterback zudem die Kinder Benjamin (15) und Vivian (12). Für die Patchwork-Familie ist es nicht immer einfach, viel gemeinsame Zeit zu finden, doch gerade über die Feiertage wird dies offenbar umso wichtiger. Zu Weihnachten konnte Tom nun offenbar mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen, nachdem er zu Thanksgiving nicht bei dem Ausflug mit den Kids, seiner Ex Gisele und ihrem neuen Partner dabei war – sie verbrachten den Tag auf Costa Rica. Doch für Tom sei das völlig okay gewesen. "Tom unterstützt sie und das ist das Arrangement, auf das er und Gisele sich geeinigt haben", erklärte ein Insider Page Six.

Toms ältester Sohn Jack geht aus der früheren Beziehung des ehemaligen Quarterbacks mit der Schauspielerin Bridget Moynahan (53) hervor. Nichtsdestotrotz behandelte ihn auch seine Ex-Stiefmutter stets wie ihr eigenes Kind – und auch nach der Trennung von Tom und dem Model ist die Beziehung zwischen ihr und Jack eng. Das zeigte die Beauty unter anderem zu seinem Geburtstag im August mit einem Beitrag auf Instagram. "Alles Gute zum Geburtstag für diese süße Erdnuss! Die zu einem schönen, freundlichen und unglaublichen jungen Mann geworden ist. Wir sind so glücklich, dich in unserem Leben zu haben", schwärmte Gisele und teilte zudem ein niedliches Foto.

Anzeige Anzeige

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kinder in Paris

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit Tom Bradys Sohn Jack

Anzeige Anzeige