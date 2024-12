Gisele Bündchen zeigt ihren kugelrunden Babybauch im Bikini

Gisele Bündchen (44) und ihr Freund Joaquim Valente (35) genießen offenkundig die Vorfreude auf ihr erstes gemeinsames Kind. Die brasilianische Laufstegschönheit wurde am Weihnachtsabend am Strand von Costa Rica gesichtet, wo sie ihre kleine Babykugel in einem knappen Bikini präsentierte. Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen, dass sie den Tag am Meer nicht nur mit Joaquim verbrachte, sondern auch mit Familie und einem treuen Vierbeiner, der sie am Strand begleitete. Das Paar zeigte sich entspannt und glücklich, während es die Feiertage in der Sonne ausklingen ließ.

Die Beziehung der beiden wurde erstmals im Juni 2023 bekannt, etwa ein Jahr nach Giseles Scheidung von NFL-Legende Tom Brady (47). Die Schwangerschaft, die ursprünglich nicht geplant war, ist umso freudiger für die beiden. Ein Insider verriet gegenüber dem Newsportal, dass Joaquim immer eine eigene Familie wollte und Gisele glücklich ist, dies mit ihm zu erleben. Auch ihre Kinder aus der Ehe mit Tom – Benjamin (15) und Vivian (12) – sollen begeistert von der Neuigkeit sein. Im Oktober habe Gisele ihrem Ex-Mann die Schwangerschaft persönlich mitgeteilt, bevor die Nachricht öffentlich wurde – eine Geste, um unnötige Spannungen zu vermeiden.

Für Gisele ist die Schwangerschaft symbolisch für einen neuen Lebensabschnitt. Der Weg zu diesem neuen Kapitel begann bereits nach ihrer Scheidung von Tom nach 13 gemeinsamen Ehejahren. Während Brasilien als Herkunftsort von Gisele eine große Bedeutung für ihr Leben hat, hat sie sich in den letzten Jahren auch in Miami ein neues Zuhause geschaffen. Joaquim soll dort mittlerweile ebenfalls fest bei ihr wohnen. Die Schwangerschaft verändert auch ihren Alltag: Sie legt derzeit eine berufliche Pause ein, widmet sich Pilates und Meditation und folgt einer gesunden Ernährung.

MEGA Joaquim Valente in Miami im November 2022

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Met-Gala 2017

